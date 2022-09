Warteschlangenplatz für 80.000 Euro: Tod der Queen ist großes Geschäft

Um der Queen nach ihrem Tod den Respekt zu zollen, musste man viel Geduld mitbringen - oder einen großen Geldbeutel. Armbänder für die Warteschlange wurden für horrende Summen auf Ebay verkauft, der Online-Händler kommt mit dem Löschen nicht hinterher.

Die Aufbahrung der Queen wollen manche zu Barem machen

Bis zu 80.000 Euro

Vor dem feierlichen Staatsbegräbnisse im Schloss Windsor am heutigen Montag hatten die Briten in den letzten Tagen Zeit, von der Königin in ihrem aufgebahrten Sarg in Westminster Hall ganz persönlich Abschied zu nehmen. Erste Briten, bekannt für eine gute Anstell-Kultur, hatten schon vor rund einer Woche damit begonnen, sich einen Platz in der Trauerschlange zu sichern. Der wird hochoffiziell vom britischen Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport mit einem Armband bestätigt. Jetzt zeigt sich: Auch ohne Interesse am royalen Trauerereignissen hat sich das Anstellen für manche hier richtig gelohnt.Wie unter anderem Fortune berichtet, wurden Armbänder für die Warteschlange vor dem Sarg von Königin Elizabeth II. in London auf Online-Plattformen für Tausende von Pfund verkauft. Unter anderem Ebay war sehr darum bemüht, die entsprechenden Einträge bei Entdeckung zu löschen. "Diese Artikel verstoßen gegen unsere Richtlinien und wir entfernen sie von unserer Website", sagte ein Sprecher am Montag gegenüber Fortune. Offenbar war das Angebot an Armbändern aber so reichlich, dass unzählige Verkäufe abgewickelt werden konnten.Selbst am Montag, also nach dem Ende der öffentlichen Aufbahrung der Queen, finden sich noch Einträge für Armbänder, für die Preise von umgerechnet 63.000 Euro aufgerufen werden. Hier konnte aber keine Versteigerung registriert werden, Ebay dürfte den Eintrag also entfernt haben - das zuverlässig für alle Einträge zu verifizieren ist schwer.Bekannt ist aber auf jeden Fall, was die Menschen, denen der Abschied der Queen wohl sehr viel bedeutet hat, bereit waren, für einen Platz zu bezahlen. Der Guardian verweist nach seiner Untersuchung auf ein Angebot, das vor seiner Löschung Gebote von fast 80.000 Euro angesammelt hatte.