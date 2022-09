Wer in Overwatch 2 neue Helden spielen will, muss erst mal extra zahlen

Mit Overwatch 2 werden sich Spieler an neue Methoden gewöhnen müssen, wie Blizzard Geld verdienen will. Zwischen den üblichen Angeboten wie Skins und Co. verweist ein Leak auf eine weitere Geldquelle: Neue Helden werden nicht wie bisher jedem zur Verfügung stehen.

In Overwatch 2 gibt es neue Helden erst mal nur gegen Geld

Mit dem nächsten Teil von Overwatch wird Blizzard in Bezug auf die Monetarisierung einige große Änderungen vollziehen. Der Titel steht im Gegensatz zum ersten Teil sofort kostenlos bereit, im Hintergrund setzt man auf das in der Branche bewährte Modell aus Shop und Battlepass - soweit die Informationen, die die Community zusammentragen konnte, den Blizzard schweigt sich bisher zu großen Teilen des Finanzierungsmodells weiter aus. Jetzt ist es wieder ein aufmerksamer Nutzer, der ein neues Detail entdeckt und damit eine Diskussion hat.Blizzard verkauft aktuell das sogenannte Watchpoint Pack, mit dem schon jetzt für den Start von Overwatch 2 einige Extras erworben werden können. Der bisher bekannte Inhalt: Saison 1 Premium Battle Pass, 7 legendäre Skins, 5 epische Skins und 2000 Overwatch-Münzen. Dabei hatte die Beschreibung vor kurzem aber wohl aus Versehen ein Update erhalten, das auf einen weiteren Bonus verweist - entdeckt vom User Solidsnakejej im Resetera-Forum "Als Besitzer des Season One Premium Battle Pass erhalten Sie automatisch Zugang zu Overwatchs neuestem Helden Kiriko", so kurz zu lesen bei Blizzard. Wie der Entdecker ergänzt, wurde diese Beschreibung aber sehr schnell wieder entfernt und durch die vorherige ersetzt. Nicht shcnell genug, um in der Community wilde Spekulationen zu vermeiden, den der Satz enthält gleich mehrere bisher unbekannte Hinweise: Kiriko wird der neue Held zum Launch im Oktober, wenn der Battle Pass "automatischen Zugang" ermöglicht, ist dieser ohne den kostenpflichtigen Zusatzdienst wohl nicht gegebenUnd so war Blizzard schnell darum bemüht, die Wogen zu glätten: "Wir werden alle Details vor der Veröffentlichung bekannt geben, aber wir möchten bestätigen, dass neue Overwatch 2-Helden auf dem kostenlosen Weg des Battle Pass verfügbar sein werden", sagte Blizzards Vizepräsident John Spector. Dieser Aussage stehen gleich mehrere Argumente gegenüber, die aktuell die Diskussion prägen.Overwatch ist ein Spiel, das darauf basiert, spontan auf das Setup oder einen bestimmten Helden im Gegnerteam reagieren zu können. Sind bestimmte Helden aber erst einmal nicht ohne Bezahlung zu bekommen, kann dieses Prinzip für Spieler, die diese erst freispielen müssen, deutlich aus dem Gleichgewicht geraten. Ein Kritiker auf Reddit beschreibt das Problem anhand der Tankrolle im Spiel sehr anschaulich:"Am schlimmsten ist die Vorstellung, dass ein Tank freigeschaltet wird und dein Tank hat ihn nicht freigeschaltet, der Tank des gegnerischen Teams aber schon. Dies könnte die Feindseligkeit gegenüber freien Spieler erhöhen und bedeuten, dass 5 Leute verlieren, weil ein Spieler den Premium-Battle-Pass nicht kauft". Man darf gespannt sein, wie sich diese Situation weiter entwickelt.