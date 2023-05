'Canon'-Kameras in Smartphones: Hersteller soll Gerätepartner suchen

Das Co-Branding von Smartphone- und Kameraherstellern ist schon seit der Kooperation von Nokia und Zeiss keine Seltenheit mehr. Nach Leica, Zeiss und Hasselblad soll jetzt auch der japanische Anbieter Canon eine entsprechende Zusammenarbeit anstreben.

Xiaomi und Leica kooperieren, Vivo und Zeiss arbeiten zusammen und auch bei Oppo bzw. OnePlus und Hasselblad gibt es seit einiger Zeit ein Co-Branding, bei dem der Smartphone-Hersteller sich bei der Entwicklung und Optimierung von Software und Optik von einem der etablierten Markenanbieter von Kameras oder anderen optischen Gerätschaften unterstützen lässt. Teilweise werden auch entsprechende Filter angeboten, manchmal ist es auch nur ein reines Co-Branding.Wie jetzt von dem chinesischen Weibo-Leaker Digital Chat Station zu hören ist, kommt derzeit angeblich ein weiterer Kamera-Spezialist dazu, der eine Zusammenarbeit mit einem Smartphone-Anbieter anpeilt. Ausgerechnet der japanische Konzern Canon ist aktuell dem Vernehmen nach auf der Suche nach Partnern unter den Smartphone-Herstellern, um seinen Markennamen auf deren Geräten platzieren zu lassen.Wie umfangreich eine solche Kooperation aussehen soll, ist noch genauso unklar wie die Frage, welcher Smartphone-Hersteller infrage kommen könnte. Wie oben erwähnt, sind Xiaomi, Vivo, Oppo und OnePlus bekanntermaßen bereits "vergeben." Es bleiben aber auch noch diverse weitere Marken übrig, darunter ASUS, Google, Honor, Huawei, Motorola, Realme und letztlich sogar Samsung.Offen ist auch, was Canon in eine solche Zusammenarbeit einfließen lassen könnte. Das Unternehmen hat zwar Jahrzehnte der Erfahrung mit analogen und digitalen Kameras, ist als Produzent diverser weiterer Druck- und Optik-Systeme aktiv, gilt aber nicht unbedingt als Edelmarke unter den Kameraherstellern. Die Strahlkraft der Marke Canon könnte also etwas geringer sein als bei den Anbietern von teuren Kameras wie Hasselblad oder Leica.