Insta360 X3: Neue 360°-Cam mit größerem Display & besseren Sensoren

Auch in der Welt der 360-Grad-Kameras gibt es Neuigkeiten, wenn auch nicht von GoPro. Stattdessen kommt ab 8. September die neue Insta360 X3 auf den Markt, die mit einer kombinierten Auflösung von jetzt 72 Megapixeln und einem größeren Display aufwartet.

Viele Verbesserungen unter der Haube

Neben der GoPro Hero11 Black gibt es in Kürze auch Neuigkeiten von der Konkurrenz. Konkret kommt mit der Insta360 X3 eine neue Action-Kamera mit 360-Grad-Aufnahmefähigkeit auf den Markt. Das Gerät bringt überarbeitete Bildsensoren mit, die zusammen dafür sorgen, dass man im 360-Grad-Modus mit 5,7K-Auflösung filmen kann.Im Single-Lens-Betrieb, also bei Verwendung einer einzelnen Kamera, sind künftig 4K-Videos möglich, nachdem zuvor bei 1440p Schluss war. Timelapse-Aufnahmen sind hier mit 8K-Auflösung möglich. Im reinen Fotobetrieb soll die neue Kamera sogar Aufnahmen mit 72 Megapixeln liefern können.Was die Funktionalität angeht, so führt der Hersteller jetzt einen neuen Pre-Rekorder ein, mit dem die Kamera auf der SD-Karte weitere 15 oder 30 Sekunden nach dem Drücken des Auslöseknopfs aufzeichnet, oder in einem speziellen Loop-Modus, bei dem die zuvor angefertigten Aufnahmen einfach nach einer bestimmten Zeit überschrieben werden.Die Insta360 X3 bekommt außerdem ein neues Display spendiert, das mit 2,29 Zoll (5,82 cm) deutlich größer ist als beim Vorgänger und obendrein auch noch heller ist. Mit der Integration weiterer Tasten soll die Bedienung erleichtert werden. Die Sprachsteuerung arbeitet jetzt mit einem neuen Algorithmus, der für größere Effizienz sorgen soll.Laut dem Hersteller sind Datentransfers per WLAN über die App jetzt 50 Prozent schneller. Die App wurde überdies überarbeitet und soll nun mehr Möglichkeiten mitbringen. Die Präsentation der Insta360 X3 soll am 8. September 2022 mit einer offiziellen Preisempfehlung von 539,99 Euro erfolgen.