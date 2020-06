Any Video Converter Free - Video-Konverter

Nur für kurze Zeit: 20% Rabatt auf Any Video Converter Pro mit diesem Link

Einfache Bedienung mit Profilen

Videos aus dem Internet herunterladen und brennen

Fazit: Übersichtliche All-in-One-Lösung

Der Any Video Converter Free 7.0.1 ist ein nützliches Werkzeug zum Umwandeln von Videodateien in andere Formate. Ebenso kann die Software Videos von Online-Portalen wie YouTube herunterladen und einfache Video-DVDs brennen.Der kostenlose Videokonverter unterstützt zahlreiche Eingabeformate. Möchten Sie ein Video umwandeln, ziehen Sie es einfach per Drag and Drop auf die Programmoberfläche. Anschließend treffen Sie die gewünschten Encoding-Einstellungen und speichern die Datei im gewählten Format ab.Sie können auch auf eine Vielzahl vorgefertigter Profile zurückgreifen und die Videos so unkompliziert in das passende Format für Ihr Smartphone, Tablet oder Ihre Spielkonsole bringen. Eigene Einstellungen können Sie in Form benutzerdefinierter Profile ebenfalls abspeichern. Mehrere Videos lassen sich im Batch-Modus umwandeln.Vor dem Wandeln haben Sie die Möglichkeit, die Videos zu schneiden oder zusammenzufügen, sie zu drehen oder mit einer Reihe an Filtern und Effekten zu verschönern. Sie können auch eine neue Tonspur und Untertitel (SRT) hinzufügen.Darüber hinaus bietet der Any Video Converter Free eine Funktion zum Herunterladen von Videos aus dem Internet. Unterstützt werden unter anderem die Portale YouTube, Vimeo und DailyMotion.Sie können Ihre gewandelten Videos auch direkt auf eine DVD brennen. Für das Erstellen von Menüs und das Einbinden von Hintergrundmusik müssen Sie jedoch die Professional- oder Ultimate-Version des Konverters erwerben Der Any Video Converter Free überzeugt durch eine übersichtliche und einfach zu bedienende Programmoberfläche. Vor allem dank der zahlreichen vorgegebenen Profile können auch unerfahrene Nutzer ihre Videos in das passende Format bringen.