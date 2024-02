HWMonitor Download & Installation

Mit dem kostenlosen Download von HWMonitor lassen sich unter Windows 10/11 zuverlässig die Sensordaten von PC-Hardware auslesen und in Echtzeit überwachen.HWMonitor 1.53 gibt unter anderem Auskunft über die Temperatur- und Spannungswerte sowie Lüfterdrehzahlen vom Prozessor und der Grafikkarte. So kann überprüft werden, ob die Hardware im Leerlauf und unter Last innerhalb der Spezifikationen arbeitet.HWMonitor unterstützt sämtliche Windows-Versionen (32-Bit/64-Bit). Frühere Versionen des Programms kamen während des Installations­vor­gangs teilweise mit unerwünschter, aber ab­wähl­ba­rer Zusatzsoftware daher, was in der aktuellen Fassung nicht der Fall ist, aber zukünftig wieder vorkommen könnte.HWMonitor listet anhand einklappbarer Menüs nebst Modellbezeichnung die Sensordaten von Mainboard, Hauptprozessor, Grafikkarte sowie Festplatte in Echtzeit auf. Bei Notebooks und Co. werden außerdem die Akkukapazität, der derzeitige Ladestand sowie der Verschleißgrad des Stromspenders angegeben.Zu den erfassten Daten gehören unter anderem die CPU-Temperatur, verschiedene Span­nungs­wer­te, der Energieverbrauch, die Auslastung von Prozessor und Grafikkarte und die Festplattentemperatur.Neben dem aktuellen Messergebnis werden auch die Minimal- sowie Maximalwerte festgehalten und können bei Bedarf zurückgesetzt werden. Die Messwerte lassen sich zudem wahlweise in eine Protokolldatei exportieren, die Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt genauer auswerten können. Um Zugriff auf alle verfügbaren Sensoren zu erhalten, muss das Programm mit Administratorrechten gestartet werden.Auf der Herstellerwebseite gibt es auch eine kostenpflichtige Pro-Version , die unter anderem das Aufzeichnen von Messwerten in Graphen-Form sowie eine Remote-Funktion beherrscht. Dort findet sich darüber hinaus eine portable Fassung des Tools.Ein ähnliches Programm gibt es mit dem ebenfalls kostenlosen Open Hardware Monitor . Weitere Programme zur Hardware-Analyse stehen etwa mit HWiNFO SiSoft Sandra oder Aida64 Extreme zur Verfügung.