Microsoft Flight Simulator: Das ist neu für Beta- und Release-Version

Der Microsoft Flight Simulator hat sein nächstes Update bekommen. Im Mittelpunkt steht der Start einer Carenado PC12 von Pilatus Aircraft für die Flieger-Flotte. Sie gilt als die erfolgreichste einmotorige Turboprop-Maschine.

Städte-Update

Beta-Updates

Release-Notes Beta Mehrere Abstürze wurden im gesamten Titel behoben

Speicher-Optimierungen

Die Standardöffnungsposition in VR wurde korrigiert

Die Positionen der Fenster im Flugpanel werden nun nach dem Schließen und erneuten Öffnen über die Symbolleiste in VR gespeichert

Behoben: Toolbar-Panels, die in VR geöffnet wurden, werden weiterhin geöffnet, wenn in den normalen Modus gewechselt wird

Behoben: Der Raycast wurde nicht mit dem Pfeil und dem weißen Punkt ausgerichtet, wenn die Bewegungsregler in VR bewegt wurden

Es ist jetzt möglich, Endanflug, Fehlanflug und mehrere Indikatoren anzufordern, während man den Anflugtyp mit NavData API anfordert

Einige Schlüssel, die von NavData API verwendet werden, wurden umgeschrieben

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Das Flugzeug ist ab sofort auf dem Marktplatz erhältlich. Microsoft stellt das neue Flugzeug wie immer im Xbox-Blog vor. Die Carenado PC12 ist ein einmotoriges Tiefdecker-Mehrzweckflugzeug, das der in der Schweiz ansässige Luftfahrtunternehmer Pilatus Aircraft entwickelt hat. Die Besatzung besteht regulär aus ein bis zwei Personen, wobei bis zu neun Passagiere Platz finden.Das Flugzeug wurde in den späten 1980er-Jahren entwickelt und absolvierte seinen Erstflug im Mai 1991. Es kann bis zu 3.400 Kilometer in einem Durchgang fliegen und hat eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 328 Meilen pro Stunde (ca. 528 km/h). Zum Einsatz kommt ein Turboprop-Motor mit bis zu 1.200 PS (Pratt & Whitney Canada PT6A-67P).Bis heute wurden mehr als 1.700 Exemplare hergestellt. Laut Microsoft ist es damit das erfolgreichste Flugzeug in der Klasse der einmotorigen, turbinengetriebenen Flugzeuge. Zum Einsatz kommt es dabei vor allem bei Regionalfluggesellschaften und als Frachtflugzeug, ebenso wie bei Militär und Polizei. Es gibt eine spezielle Version für die US-Luftwaffe. Diese wird als U-28A "Draco" bezeichnet und ist ein Mehrzweck-Spezialeinsatzflugzeug, das Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen durchführt.Der neue Flieger ist nicht das einzige Update, was man seit Kurzem bekommen kann - auch ein neues Städte-Update für Deutschland steht zur Verfügung. Dabei sind Hannover, Dortmund, Düsseldorf und Köln. "Vielleicht hast Du ja auch Lust, einmal das Gelände der Köln-Messe zu überfliegen", schreibt Microsoft in der Ankündigung . Das neue City-Update ist kostenlos direkt im Ingame-Marktplatz zu haben. Der Microsoft Flight Simulator feiert in diesem Jahr übrigens seinen 40. Geburtstag. Im November ist es so weit.Die Beta-Tests für das Sim Update 10 gehen weiter. Der Build 1.27.17.0 ist bereits Ende August veröffentlicht worden und kann getestet werden. Microsoft wünscht sich Feedback, auch in Form von neuen Fehlerberichten zur Behebung von neu aufgetauchten Problemen.