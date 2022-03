Microsoft Flight Simulator - Neuer 'Local Legends'-Flieger ist startklar

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Microsoft hat das nächste Flugzeug der "Local Legends"-Serie für den Flight Simulator veröffentlicht: Die Dornier Do J Wal hob bereits 1922 das erste Mal ab - das Flugboot ist dabei ein echter Allrounder der Luftfahrt. Im Trailer ist der Flieger in seiner ganzen Pracht zu bewundern.Bei der Dornier Do J Wal handelt es sich um einen zweimotorigen Hochdecker, der vom deutschen Luftfahrtunternehmen Dornier entwickelt wurde. Er kam bis in die frühen 1950er Jahre zum Einsatz und wurde sowohl militärisch als auch in der zivilen Luftfahrt genutzt. Dabei konnte sich der Flieger sowohl in eisigen Polarregionen als auch in den feuchten Tropen bewähren und neben der dreiköpfigen Crew bis zu zehn Passagiere transportieren.Das Team von Microsoft hat die Dornier Do J Wal für den Flight Simulator detailgetreu nachgebaut. Wer sich selbst ins Cockpit des Fliegers setzen möchte, findet diesen ab sofort für 14,99 Dollar im Ingame-Shop.