Microsoft Flight Simulator: Großes World Update 9 ist da - Das ist neu

Für den Microsoft Flight Simulator steht jetzt das mittlerweile neunte World Update zum Download bereit. Mit ihm konzentrieren sich die Entwickler auf die Grafikpolitur der Regionen Italien und Malta. Dabei wird der neue DLC für alle Hobbypiloten kostenlos angeboten. Vorausgesetzt wird lediglich die neueste Version 1.25.9.0, die über den Windows Store , die Xbox-App oder Steam aktualisiert werden kann. Danach erfolgt die Freischaltung des World Update IX wie üblich über den Marktplatz im Spiel.Die Entwickler des Asobo Studios geben an, die südeuropäische Region mit den neuesten verfügbaren Geodaten verfeinert zu haben, wozu unter anderem digitale Höhenmodelle, Luft- und Satellitenbilder sowie so genannten TIN-Modelle (Triangulated Irregular Network) gehören. Insgesamt 20 Städte wurden so grafisch auf den neuesten Stand gebracht, darunter bekannte Metropolen wie Rom, Neapel, Venedig, Turin und Mailand. Ebenso wurden die vier Flughäfen Palermo, Sondrio, Marina di Campo und Bolzano "von Hand" aufpoliert, während 100 weitere Airports ein immerhin oberflächliches optisches Upgrade erhalten haben.Ebenso umfangreich ist die Liste an Sehenswürdigkeiten, die innerhalb des World Update 9 für Italien und Malta erstellt wurden. Mit dabei sind unter anderem der Turm von Pisa, das Pantheon in Rom und der Vatikan. Das bekannte Kolosseum allerdings wird in den offiziellen Patch Notes des Flight Simulator nicht als Neugestaltung aufgeführt, dafür zeigt das oben eingebundene Video abseits der Metropolen viele Upgrades für die Landschaften rund um Sizilien und Sardinien.Abschließend führt Microsoft im Zuge des World Update 9 neue "Bush Trips" sowie Landeherausforderungen für die aktualisierten Regionen ein. Anfänger können sich zudem auf so genannte "Discovery Flights" direkt nach Venedig, Rom oder Florenz begeben.