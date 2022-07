Microsoft Flight Simulator: Große Sim Update 10-Beta startet heute

Das für Ende August geplante Sim Update 10 geht ab heute in die Beta. Microsoft kündigt den Start der Testphase für alle Flight Simulator-Spieler auf PCs und Xbox-Konsolen an, die vorab Verbesserungen in den Bereichen DirectX 12, Nvidia DLSS und Co. ausprobieren wollen.

DirectX 12 und Nvidia DLSS als wichtigste Punkte auf der Wunschliste

Sim Update X: So erhaltet ihr die Flight Simulator-Beta

Wie die Entwickler bestätigen , soll die Auslieferung der Sim Update 10-Beta am heutigen 8. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit starten. Ausführliche Patch Notes und ein passendes Feedback-Forum werden der Community wie üblich im Vorfeld bereitgestellt, sind bis jetzt allerdings noch nicht verfügbar. In Hinsicht auf neue Funktionen und Verbesserungen gilt die Roadmap für aktive Entwicklungen bis zur offiziellen Veröffentlichung der Beta-Version als Anhaltspunkt.Unter anderem soll der Flight Simulator mit dem Sim Update 10 von einem verbesserten DirectX 12-Client profitieren. Die Entwickler stellen dabei aber nicht etwa mögliche optische Vorteile in den Fokus, sondern sprechen vorrangig von Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen. Noch immer scheinen viele Spieler mit Abstürzen (auf den Desktop) zu kämpfen, weshalb diese Problematik und passende Lösungen über die letzten Monate von den Entwicklern priorisiert wurde.Weiterhin könnte die Sim Update 10-Beta Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS) integrieren, so zumindest sieht es die aktuelle Roadmap vor. Die KI-Rendering-Technologie dürfte die Performance (Bilder pro Sekunde / FPS) für Spieler mit GeForce-Grafikkarten noch weiter verbessern. Abschließend wird Microsoft eine lange Liste an Bugfixes veröffentlichen und für technischen Feinschliff sorgen. Eine weitere Grafikpolitur für den Flight Simulator sollte man hingegen erst mit dem World Update 11 im September erwartet.PC- und Xbox-Spieler können die Testphase über die Xbox Insider Hub-App aktivieren, die im Microsoft Store zum Download bereitsteht. Wer den Flight Simulator via Steam bezieht, kann die Installation des Sim Update 10 über die eigene Bibliothek und die dortigen Einstellungen des Spiels (Rechtsklick -> Eigenschaften -> Betas) starten. Wie üblich besteht die Gefahr, dass der Microsoft Flight Simulator vor oder nach der Testphase komplett neu installiert werden muss. Plant somit genug Spielraum für eventuell länger andauernde Downloads ein.