Flight Simulator: Microsoft enthüllt Details zum neuen World Update

Die Entwickler des Microsoft Flight Simulator aktualisieren ihre Roadmap und kündigen neue Details zu den anstehenden Sim- und World-Updates des Spiels an. Dabei kommt es zu Verzögerungen, weshalb Spieler im August leer ausgehen, im September dafür doppelt profitieren.

World Update für den großen weißen Norden von Amerika

In einer weiteren Q&A-Session auf Twitch bestätigten Jörg Neumann, Head of Microsoft Flight Simulator, und die Entwickler des französischen Asobo Studios diverse Probleme mit dem eigentlich für Ende August geplanten Sim Update 10, vor allem in Bezug auf die PC-Performance. Die Aktualisierung soll um voraussichtlich zwei Wochen verschoben werden und erst gegen Mitte September den DirectX-12-Betrieb verbessern, Nvidias DLSS-Technik integrieren und eine Vielzahl von Bugs fixen.Trotz der Verzögerungen beim Sim Update 10, soll das kommende World Update 11 weiterhin auf Kurs sein. Vorab verrät Microsoft , wohin die Reise gehen wird - Kanada. Nachdem die Entwickler die Grafik von Landschaften, Städten und Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten bereits mehrfach aufpoliert haben, erhält nun also der US-Nachbar im Norden die lang erwartete Frischzellenkur. Das heißt auch, dass sich Spieler im September gleich auf zwei Updates freuen können.Abschließend veröffentlicht Microsoft im Zuge des zweijährigen Jubiläums seines Flight Simulator 2020 die Beechcraft Bonanza V35 als neues "Local Legend"-Flugzeug, das ab sofort im In-Game-Marktplatz des Spiels zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich um einen einmotorigen, viersitzigen Eindecker mit V-Leitwerk, der lediglich zwischen den Jahren 1966 und 1967 produziert wurde. Die Maschine erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 326 Kilometern pro Stunde und verfügt über eine maximale Reichweite von 1448 Kilometern.Der Preis für die neue Bonanza beträgt 14,99 Euro. Ebenso nimmt man über 49 weitere Produkte in den Marktplatz auf. Darunter auch neue Landeherausforderungen (Missionen), die von Drittanbietern eingereicht wurden. Aktualisierungen stehen zudem für den Airbus A321 Neo, die F-35 Lightning II und diverse Flughäfen bereit.