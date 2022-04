Flight Simulator: Diese Wünsche erfüllt Microsoft seinen Spielern

Die Entwickler des Microsoft Flight Simulator bestätigen in einer neuen Roadmap nicht nur die kommenden Sim- und World-Updates, auch auf die Wünsche der Spieler wird eingegangen. In Entwicklung befinden sich unter anderem Helikopter, Gleiter, DirectX 12 und Nvidia DLSS.

DLSS, Helikopter, Gleiter & Co.

Microsoft bzw. das Asobo Studio gehört zu den wenigen Entwicklern, die Spielerwünsche in den Mittelpunkt rücken. Seit Release des Flight Simulator 2020 wird das Feedback der virtuellen Hobbypiloten in den Foren gesammelt und per Voting-Funktion in so genannten Feedback-Snapshots sortiert. Nun arbeiten sich die Verantwortlichen einmal mehr durch ebendiese Listen und geben einen Ausblick auf oft gewünschte Funktionen und den Zeitplan ihrer Umsetzung.Für das Sim-Update 10, das voraussichtlich im Juni oder Juli 2022 erscheint, stehen sieben Neuerungen auf dem Programm der Entwickler. Unter anderem will man weiter an der Stabilität und Performance des DirectX 12-Clients arbeiten, eine chinesische Lokalisierung für den Flight Simulator anbieten und Verbesserungen für "Bush Trips" (Spielmodus) und die Optik von Wolkenschichten einführen. Entwickler von Drittanbieter-Software können sich zudem auf eine API für Terrain- und Wetterinformationen freuen.Besitzer von Nvidia-Grafikkarten der GeForce 20- und GeForce 30-Serie profitieren zukünftig zudem vom Deep Learning Super Sampling (DLSS), dem Echtzeit-Upscaling mithilfe von KI-Algorithmen. Somit können mehr Bilder pro Sekunde bei gleichbleibender Bildqualität erreicht werden. Abschließend werden mit der Integration von Helikoptern und Gleitern zwei große Punkte von der Wunschliste abgehakt. Allerdings sollen diese erst im Laufe des vierten Quartals 2022 ins Spiel gelangen.Noch nicht in aktiver Entwicklung, dafür allerdings bereits bestätigt, werden zudem die Arbeiten an einer Multi-Monitor-Unterstützung und Replay-Funktion, an Segelflugzeugen und Jahreszeiten sowie einem sich in Planung befindenden Multiplayer-Modus aufgenommen, in dem sich zwei Piloten ein Cockpit teilen können.