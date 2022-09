Neue Roadmap: Microsofts Flight Simulator-Pläne für Herbst & Winter

Eine neue Roadmap zeigt Microsofts Zukunftspläne für den Flight Simulator . Bis Dezember steht neben diversen World- und Sim-Updates vor allem der Start der neuen Anniversary-Edition im Fokus. Das Highlight anlässlich des 40. Jubiläums: Hubschrauber und Segelflugzeuge.

World-Update für Kanada, Fokus auf große Jubiläums-Edition

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

In einem Development-Update gewähren die Entwickler des Microsoft Flight Simulator einen Ausblick auf die neuen Inhalte der kommenden Monate. Allem voran bestätigt das Studio die finale Version des verspäteten Sim-Update 10, dessen Release für die kommende Woche geplant ist. Unter anderem werden mit diesem Patch die DirectX-12-Unterstützung verbessert und Nvidias Deep Learning Super Sampling-Technologie (DLSS) integriert. Passend dazu soll Nvidia einen neuen GeForce Game Ready-Treiber bereitstellen.Neben diversen SDK- und Drittanbieter-Aktualisierung steht am 28. September 2022 das mittlerweile elfte World-Update an, mit dem die Optik von Kanada verbessert wird. Flughäfen, Städte, Landschaften und Sehenswürdigkeiten der nordamerikanischen Region erhalten somit eine grafische Frischzellenkur. Am selben Tag soll ein weiteres, bisher unbekanntes historisches Flugzeug (Local Legend) in den Marktplatz einziehen - aller Voraussicht nach kostenpflichtig.Während der neue Zeitplan für Oktober und Dezember keine signifikanten Updates vorsieht, dürfte sich Microsoft vollends auf den Launch der 40th Anniversary-Edition konzentrieren, die in Kombination mit dem Sim-Update 11 am 11. November 2022 erscheinen soll. Zum 40-jährigen Jubiläum des Franchise erfüllen die Redmonder ihrer Community einen lang ersehnten Wunsch und bringen neben dem Airbus A310 diverse Helikopter und Segelflugzeuge ins Spiel. Das Update soll kostenlos für alle Besitzer des Flight Simulator und im Xbox Game Pass bereitgestellt werden.