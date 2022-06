Microsoft Flight Simulator: Diese Updates sind für den Sommer geplant

Die Entwickler des Microsoft Flight Simulator gewähren einen weiteren Ausblick auf die kommenden Updates. Vor allem technisch soll die Flugsimulation vor der nächsten grafischen Spielwelt-Aktualisierung aufgewertet werden. DirectX 12 und Nvidia DLSS stehen auf dem Programm.

Updates für DirectX 12-Client, Nvidia DLSS und Co.

Nach den großen Ankündigungen rund um das neue World Update 10 und die für den Herbst angekündigte Anniversary-Edition des Flight Simulator, aktualisieren Microsoft und das Asobo Studio jetzt ihre Roadmap für den Sommer. Bis September müssen sich Hobbypiloten gedulden, ehe das nächste große World Update ansteht. Im August hingegen soll ein neues Sim-Update für technische Neuerungen sorgen und zwei weitere, kostenpflichtige Flugzeug-Klassiker ins Spiel bringen.Können die Entwickler ihren Zeitplan einhalten, wird das Sim-Update 10 am 23. August 2022 erscheinen. Gleiches gilt für den dritten Famous Flyer und die mittlerweile sechste Local Legend. Welche beiden Maschinen Microsoft dabei zum Leben erwecken wird ist hingegen genauso wenig bekannt, wie die Destination des in drei Monaten anstehenden World Update 11. Dafür gibt Microsoft einen groben Ausblick auf die Technik-Upgrades, die der Flight Simulator im August erhält.Unter anderem soll die Entwicklung am DirectX 12-Client des Spiels voranschreiten, um die Stabilität zu verbessern und somit Abstürze (zum Desktop) zu minimieren. Weiterhin steht Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS) auf dem Programm des Sim-Update 10. Die KI-Rendering-Technologie des Chiphersteller sorgt bei Nvidia-Grafikkarten für einen Leistungsschub in Sachen Frames per Second (FPS) und der Grafikqualität.Die lang erwarteten Hubschrauber und Segelflugzeuge werden hingegen Teil der Flight Simulator Anniversary-Edition, die ab November als kostenloses Upgrade für alle Besitzer des Spiels und für Xbox Game Pass-Abonnenten bereitstehen wird.