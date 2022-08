SpaceX Dragon ist auf dem Weg von der ISS wieder nach Hause

Das Dragon Cargo-Raumschiff von SpaceX hat die Internationale Raumstation wieder verlassen, um wissenschaftliche Fracht zur Erde zu bringen. Gestartet war die 25. kommerzielle Versorgungsmission im Auftrag der NASA bereits Mitte Juli.

Wasserlandung

Die Dragon Frachteinheit startete am 14. Juli mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete vom Kennedy Space Center der NASA in Florida. Jetzt geht es für die Kapsel wieder zurück zur Erde. Erwartet wird sie am Sonntag.Das Dragon-Frachtschiff war am vorderen Teil des Harmony-Moduls der Internationalen Raumstation ISS angekoppelt. Von dort aus begann die Reise zurück. Wissenschaftler haben die letzten Wochen damit verbracht, abgeschlossene Projekte an Bord zu bringen und so ihre Forschungen zu den Kollegen auf der Erde zu schicken.Zum Zeitpunkt der Abkopplung um 11.05 Uhr am Sonnabendvormittag befand sich die Station etwa 415 Kilometer über dem Pazifischen Ozean. Jetzt befindet sich Dragon in der Erdumlaufbahn. Am Sonntag werden die Bodenkontrolleure von SpaceX an ihrem Stützpunkt in Hawthorne im US-Bundesstaat Kalifornien, den Befehl zum Verlassen des Orbits geben. Nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wird die Kapsel dann an einem Fallschirm vor der Küste Floridas im Wasser zur Landung gebracht."Das Abtauchen vor der Küste Floridas ermöglicht einen schnellen Transport der Experimente zur NASA Space Station Processing Facility im Kennedy Space Center in Florida, sodass die Forscher Daten sammeln können, ohne dass die Proben der Schwerkraft der Erde ausgesetzt sind", erklärte die NASA. Das NASA-Fernsehen wird den Abbruch der Erdumlaufbahn und die Wasserlandung nicht übertragen, da es sich um eine Standard-Mission handelt. Man kann aber Updates zu der Mission wie immer im Blog der Raumstation verfolgen