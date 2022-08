House of the Dragon: Handlung aller Episoden leakt, HBO in Aufruhr

Am 21. August startet das mit großer Spannung erwartete Game of Thrones-Prequel House of the Dragon und wie schon beim Original bekommt es der Abo-Sender HBO mit Leaks zu tun. Aktuell hat man ein Riesenproblem, denn die gesamte Handlung ist durchgesickert.

HBO bestätigt Echtheit de facto

HBO Max

Schon zu den Zeiten von Game of Thrones bekam es HBO mit Leaks aller Art zu tun, mal kamen die Folgen zu früh ins Netz, mal wurden Details zum Inhalt der jeweiligen Episoden vorzeitig bekannt. Letzteres ist für eine Produktion und Geschichte, in der Überraschungen eine so essenzielle Rolle spielen, natürlich alles andere als gut.Doch offenbar hat auch House of the Dragon genau dieses Problem: Denn wie TorrentFreak berichtet, hat ein Nutzer namens hotdleaks auf Reddit einen Beitrag mit dem Titel "Durchgesickerte Handlungszusammenfassung für jede Episode von House of the Dragon" veröffentlicht. Ort des Leaks war der Subreddit /r/freefolk, dieser ist eigenen Angaben nach ein minimal moderierter Bereich, in dem Leaks zu Game of Thrones und ähnlichen Serien diskutiert werden können.Freilich gab es auch Zweifel, ob die dort veröffentlichten Handlungsinformationen echt sind, doch dafür haben nun Reddit sowie die Rechtsabteilung von HBO gesorgt. Denn Reddit selbst hat den Nutzer schnell gesperrt, das ist in der Regel ein gutes Zeichen dafür, dass jemand "einen Nerv getroffen hat", wie TorrentFreak schreibt. Kurz darauf meldete sich der Leaker als hotdleak2 zu Wort und führte seine "Arbeit" fort, doch auch dieses Konto verschwand schnell.In die Wege geleitet hat das HBO bzw. Konzernmutter Warner Discovery, Reddit wird bei so etwas normalerweise nicht einfach so von selbst aktiv. Die Game of Thrones-Rechtebesitzer haben dazu gleich mehrere DMCA-Takedowns verschickt und HBO hat das auch bereits einem Gericht vorgelegt.Letzteres ist eine Vorstufe für ein rechtliches Nachspiel, denn damit kann man von Reddit die Herausgabe von Nutzerdaten erreichen, um von diesem zu erfahren, woher diese Informationen stammen. Ob man das durchzieht, ist unklar, aber im Grunde bestätigte man damit, dass die Leaks echt sind.