Netflix könnte Warner-Inhalte bekommen - das wäre bitter für Sky

Der Streaming-Markt hat sich in den vergangenen Jahren stark fragmentiert, da praktisch alle Medienriesen eigene Angebote gestartet haben. Das hatte auch eine Verhärtung der Rechte zur Folge, doch nun kommt wieder Bewegung in die Sache. Denn Warner verhandelt mit Netflix

Gleichzeitig auf Max und Netflix?

Zusammenfassung Warner verhandelt mit Netflix über Lizenzierung von HBO-Inhalten.

Netflix könnte erstmals gleichzeitig Inhalte von HBO Max und Netflix anbieten.

Hintergrund ist die finanzielle Notlage von Warner Bros. Discovery.

Unklar ist, welche Inhalte Netflix erhält.

Geld, das Netflix bietet, dürfte signifikant sein.

Sky könnte langfristig Nachteile daraus ziehen.

Als Netflix bei uns startete, freuten auch wir uns damals, dass man jetzt viele Inhalte zentral und legal streamen kann. Doch das währte nicht allzu lange, da praktisch alle Medienkonzerne ihre eigenen Streaming-Dienste auf den Markt brachten und Lizenzinhalte von Netflix abzogen, um beim Beispiel des Branchenpioniers zu bleiben.Im Fall von Warner Bros. Discovery, wie das Unternehmen seit kurzem heißt, hatte das den Start von HBO Max zur Folge, mittlerweile tritt der Dienst nur noch unter dem Namen Max auf. Dort wurden alle Eigenproduktionen platziert, die Exklusivinhalte galten lange als die wichtigste "Waffe" im Kampf um Abonnenten.Doch inzwischen hat sich die Meinung dazu geändert und es werden wieder vermehrt Produktionen extern lizenziert, sicherlich weil diese - vor allem nach einer Weile - mehr Geld einbringen, wenn man sie Dritten zur Verfügung stellt. Und das ist sicherlich auch der Hintergrund, warum Warner Bros. Discovery aktuell "aktiv" mit Netflix verhandelt.Wie The Hollywood Reporter und Deadline in Erfahrung bringen konnten, würde das bedeuten, dass Inhalte von HBO dann zum ersten Mal überhaupt gleichzeitig auf Max und Netflix erscheinen würden. Die Auslöser zu diesen Verhandlungen soll vor allem von der Konzernzentrale ausgehen, bei HBO selbst war und ist man dagegen. Das bedeutet, dass das Geld, das Netflix offenbar bietet oder zu bieten bereit ist, signifikant sein dürfte.Hintergrund ist hier vor allem der Umstand, dass Warner Bros. Discovery derzeit mit finanziellen Problemen kämpft und dringend aus den roten Zahlen will und muss. Es ist derzeit nicht bekannt, wie ein derartiger Deal aussehen könnte, vor allem wie viele Inhalte Netflix bekommen würde.Ebenso unbekannt ist, ob das nur den US-Markt betreffen würde oder ob auch Rechte in anderen Ländern inkludiert wären. Derzeit hat Warner zwar im deutschsprachigen Raum Verträge mit Sky, wenn Netflix bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen, um an HBO-Inhalte zu kommen, dann wäre das vermutlich für Sky langfristig alles andere als hilfreich.