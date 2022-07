House of the Dragon: Neuer Trailer zum Game of Thrones-Spin-off

Der Start des ersten Spin-offs von Game of Thrones steht kurz bevor: House of the Dragon spielt lange Zeit vor den Ereignissen der Mutterserie und stellt das Haus Targaryens in den Mittelpunkt. Im neuen und möglicherweise auch bereits finalen Trailer gibt es nun spannende Einblicke in die Serie.Der neue Trailer wurde von Sky mit deutschen Untertiteln bereitgestellt und verrät mehr zum Inhalt der Serie: Rund 200 Jahre vor der Geschichte von Game of Thrones beherrschen die Targaryens als mächtigstes Haus ganz Westeros. Jedoch entbrennt ein Konflikt um den Anspruch auf den Eisernen Thron, der schließlich zum Fall der Herrscherfamilie führen soll. Zuschauer erwartet somit eine GoT-typische Erzählung voller Intrigen, wobei aber auch hier wieder die Fantasy-Elemente nicht zu kurz kommen werden. Im Video sind etwa zahlreiche Drachen zu bewundern.Die zehnteilige Serie basiert auf dem Roman Fire & Blood des Schriftstellers George R. R. Martin. Sky Deutschland zeigt die Serie ab der Nacht zum 22. August zeitgleich mit der US-Premiere via Sky Q. Auf Sky Atlantic gibt es die erste Folge dann am Abend zu sehen. Der Sender plant, die Folgen wahlweise auf Deutsch und in der englischen Originalfassung bereitzustellen.