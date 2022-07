WoW Classic: Blizzard leakt Release-Termin von Wrath of the Lich King

Blizzard selbst heizt die Gerüchte rund um den Release-Termin der zweiten WoW Classic-Erweiterung "Wrath of the Lich King" an. Für kurze Zeit wurde auf der offiziellen Webseite des Spiels ein mögliches Veröffentlichungsdatum angezeigt - der 26. September 2022.

WotLK vs. Dragonflight: Klassiker gegen neue Hoffnung

Blizzard

Bisher sprach die Spieleschmiede von einem Release in 2022, ging dabei jedoch nicht weiter ins Detail. Durch den internen Leak könnte das Datum nun allerdings gesetzt sein und die Tore nach Nordend in etwa zwei Monaten geöffnet werden. Für Blizzard stellt Wrath of the Lich King (WotLK) die zweite Erweiterung dar, die für World of Warcraft Classic neu aufgelegt wird. Ursprünglich erschien der Titel bereits im November 2008. Bis heute gilt er neben Burning Crusade (BC) als eine der beliebtesten Erweiterungen des Online-Rollenspiels.Neben dem legendären Kampf gegen den Lichkönig im Raid um die Eiskronenzitadelle (Icecrown Citadel) steht Wrath of the Lich King für die Einführung der Todesritter-Klasse und den Beruf der Inschriftenkunde bei einer gleichzeitigen Anhebung der Maximalstufe auf Level 80. Im Verlauf der Erweiterung wurden zudem insgesamt neun Schlachtzüge und 16 Dungeons veröffentlicht. Für PvP-Spieler steht WotLK abseits davon für die neue PvP-Zone Tausendwinter samt zerstörbarer Gebäude und Belagerungswaffen.Ein Release der Classic-Erweiterung Ende September erscheint durchaus sinnvoll, wenn man bedenkt, dass Blizzard bereits im November oder Dezember mit seiner nächsten Hauptspiel-Erweiterung durchstarten wird. World of Warcraft Dragonflight soll die Weichen hin zu einer besseren WoW-Erfahrung stellen. Anpassbare Reittiere, ein neues Talentsystem und der Fokus auf Berufe und Herstellung werden neben einer verbesserten Benutzeroberfläche und der Einführung der Dracthyr-Klasse sowie -Rasse über den weiteren Erfolg des MMORPGs entscheiden.