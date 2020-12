Erste Bilder zum Game of Thrones-Spinoff House of the Dragon zu sehen

Game of Thrones war zweifellos das größte Serienereignis aller Zeiten und es überrascht nicht, dass die Umsetzung der Romanreihe von George R.R. Martin mehrere Ableger bekommen wird. Der erste heißt House of the Dragon und dazu gibt es nun neue Details und vor allem Bilder.

Fire and Blood als Vorlage

HBO

Mit House of the Dragon ist, wie Fans der Serie und auch der Hauptromanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" vermutlich oder wahrscheinlich wissen, das Haus Targaryen gemeint, also die langjährige Herrscherdynastie von Westeros. Ja, die, die das mit dem Auffrischen des Genpools nicht ganz so genau nahmen.Der erste Ableger House of the Dragon wird entsprechend auch in die Vergangenheit reisen, denn die Serie wird rund 300 Jahre vor den Ereignissen der Hauptromane und der ersten Serie spielen. Allzu viele Details zum Spinoff waren bisher nicht bekannt. So hieß es, dass die HBO-Serie vom Anfang des Endes des Hauses Targaryen erzählt.Auch hier wird George R.R. Martin die Vorlage liefern, wenngleich "Fire and Blood" weniger ein Roman ist als ein Geschichtsbuch der Fantasy-Welt. Entsprechend haben die Serienmacher auch deutlich mehr Freiheiten als bei Game of Thrones selbst, wo es immer wieder Diskussionen zu Figuren und Handlungssträngen gab.Lange Zeit gab es zum Thema House of the Dragon Funkstille und so mancher fürchtete, dass das Projekt auf das Abstellgleis geschoben wurde - schließlich wurde ein anderes Projekt, bei dem Naomi Watts die Hauptrolle spiele sollte, wieder abgesagt.Doch nun hat HBO erste Artworks aus House of the Dragon veröffentlicht und diese zeigen, wie könnte es auch anders sein, Drachen. Die Produktion soll nächstes Jahr starten, die Veröffentlichung ist für 2022 geplant - hier spielt aber sicherlich die Pandemie eine Rolle, entsprechend sollte man durchaus mit Verzögerungen rechnen. Die Ankündigung und Veröffentlichung der Artworks erfolgte übrigens im Rahmen der Bekanntgabe der Pläne von WarnerMedia, 2021 alle Kinofilme parallel auch im Streaming zu starten.