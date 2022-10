George R.R. Martin verrät, wie lange House of the Dragon laufen wird

Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon sorgt derzeit für Begeisterung bei Serienfans, die HBO-Serie kann durchaus an die Qualität des Originals anschließen. Das liegt auch daran, dass George R.R. Martin, Schöpfer der Fantasy-Welt, an der Serie beteiligt ist.

Vier Staffeln mit zehn Episoden

George R.R. Martin ist nicht mehr der Jüngste, er ist aber in viele TV- und sogar Gaming-Projekte involviert. Fans der Bücher haben dazu allerdings eine eigene Meinung, denn sie hätten lieber, dass der mittlerweile 74-jährige Autor endlich die Original-Roman-Reihe zu Ende schreibt, also die noch fehlenden Teile The Winds of Winter und A Dream of Spring fertigstellt.Serienfans wird das hingegen weniger kümmern, sie können sich nach dem Erfolg von Game of Thrones auf gleich mehrere TV-Serien freuen. Die erste widmet sich der Geschichte des Hauses Targaryen, also den langjährigen Herrschern des imaginären Kontinents Westeros. Und House of the Dragon erfreut sich auch tatsächlich großer Beliebtheit.Bisher sind acht von insgesamt zehn Folgen zu sehen gewesen, die erste Staffel nähert sich also ihrem Finale. Doch damit wird die Drachen-Saga nicht zu Ende gehen, wie der Autor und Produzent in seinem Blog mitteilte (via Polygon ). Denn Martin beschreibt in seinem Beitrag, wie angenehm es war, ganze zehn Episoden zu haben, um die Story von House of the Dragon auszuarbeiten.Das ist aber nur der Anfang, denn es wird Fortsetzungen geben. Das war kein Geheimnis, aber Martin konkretisierte die Pläne nun: "Es wird vier volle Staffeln mit jeweils zehn Episoden brauchen, um dem Tanz der Drachen von Anfang bis Ende gerecht zu werden."Abgesehen davon widmet sich der Blogbeitrag ausführlich der Entstehung der Serie, Martin verteilt auch jede Menge Lob an die Macher: "Ich meine, ich kann die Sendung nicht wirklich bewerten, das wäre ja verrückt, ich bin kaum objektiv." Dennoch zeigt er sich höchst zufrieden mit dem Ergebnis und meinte etwa, dass die vielen Zeitsprünge der Serie sehr gut gelöst seien.