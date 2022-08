Unsicher: Krankenkassen müssen Video-Ident-Verfahren stoppen

Krankenkassen hatten bisher die Möglichkeit, ihren Mitgliedern Dienste nach der Authentifizierung mit einem Video-Ident-Verfahren freizugeben. Diese Option wird aufgrund einer entdeckten Schwachstelle gestoppt, Krankenkassen müssen auf andere Verfahren zurückgreifen.

Vorläufig gestoppt

iStock / Getty Images

Das meldet das Online-Magazin Apotheke Adhoc . Der Branchendienst weist dabei auf eine von der nationalen Gesundheitsagentur "Gematik" herausgegebene Warnung vor einer Sicherheitslücke. Konkrete Details - auch zu womöglichen Datenschutzverletzungen - liegen derzeit aber nicht vor.Gematik hat die Krankenkassen, die das Video-Ident-Verfahren aktuell nutzen, jetzt angewiesen, das Verfahren bis auf Weiteres auszusetzen. Diese Anweisung ist bindend. Gematik und Bundesgesundheitsministerium arbeiten derzeit gemeinsam an einer Lösung für die Zukunft. Zudem muss der Anbieter des Video-Ident-Verfahrens für eine Wiederzulassung darlegen, dass die Sicherheitslücken gestopft wurden.Es geht um die Nutzung von Video-Ident-Verfahren als Identifizierungsmittel zur Nutzung in der Telematikinfrastruktur (TI) der Krankenkassen. Diese Option ist von Gematik jetzt vorläufig als nicht sicher und damit mehr zulässig erklärt worden:"Dies ist aufgrund einer der Gematik zugänglich gemachten sicherheitstechnischen Schwachstelle in diesem Verfahren aus Sicht der Gematik unumgänglich", heißt es in der Erklärung. "Sie handelt hier im Rahmen ihrer rechtlichen und verwaltungsgemäßen Befugnisse und vor dem Hintergrund des hohen Schutzbedarfs bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens." Andere Identifizierungsverfahren sind nicht betroffen.Für Krankenkassen-Mitglieder, die sich für ein spezielles Angebot authentifizieren müssen, heißt das derzeit, dass das nur über eine persönliche Prüfung zum Beispiel vor Ort bei den Krankenkassen, mit dem Postident-Verfahren oder unter Nutzung der Online-Ausweisfunktion (Personalausweis) möglich ist.