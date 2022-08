Google: Explosion in Rechenzentrum führte zu Ausfällen von Diensten

Vergangene Nacht wunderten Nutzer in Nordamerika, warum Google und mehrere Dienste des Suchmaschinenriesen nicht wie gewohnt funktionieren. Mittlerweile ist die Situation wieder unter Kontrolle und auch der Grund bekannt: Es gab einen Zwischenfall in einem Datenzentrum.

Drei Verletzte, einer schwer

In der vergangenen Nacht mussten US-amerikanische Nutzer mehrere Stunden lang mit Einschränkungen und Ausfällen mehrerer Google-Dienste leben, Suche und sogar die Google-Seite selbst waren teilweise nicht oder nur schwer erreichbar. Der Grund dafür war anfangs nicht bekannt, dieser ist aber mittlerweile klar. Denn in einem Datenzentrum in Council Bluffs im US-Bundesstaat Iowa kam es zu einem offenbar schweren Zwischenfall.Laut den Berichten lokaler Medien (via The Register ) kam es im dortigen Data Center, einem der Hauptknotenpunkte des Suchmaschinenriesen zu einer Explosion. Wie der Omaha World-Herald schreibt, kam es laut offiziellen Angaben zu einem "elektrischen Zwischenfall". Anrufer bei der Notrufnummer sprachen aber offenbar von einer "großen Explosion".Dabei gab es auch Verletzte: Zwei Personen wurden mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, in einem Fall waren die Verletzungen so schwer, dass ein Rettungshubschrauber erforderlich war. Alle drei Verletzten waren aber ansprechbar und es ist zu hoffen, dass alle drei schnell wieder genesen.Laut dem Twitter-Konto von @CBScanner haben die Betroffenen vor allem Verbrennungen sowie in einem Fall Verletzung am unteren Rumpf. SFGate schreibt, dass es sich bei den Verletzten um drei Elektriker handelt, die an einem Umspannwerk in der Nähe der Gebäude des Rechenzentrums arbeiteten, als es zu einem Lichtbogen (einer elektrischen Explosion) kam.Google hat den Vorfall mittlerweile bestätigt und ausrichten lassen, dass man die Angelegenheit untersucht und alle drei Verletzten in Behandlung sind.