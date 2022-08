BTS-Fans: Microsoft verlost den ersten "singenden Xbox Controller"

Microsoft hat den ersten "Xbox Singing Controller" mit eingebautem Lautsprecher vorgestellt. Diese Sonderedition wird es allerdings nicht im Handel geben. Der singende Controller ist eine Sonderauflage, die über Twitter verlost wird.

Verlosung gestartet

Das geht aus einer Meldung im Xbox-Blog hervor . Der "Xbox Singing Controller" mit eingebautem Lautsprecher ist eine Kooperation, die Microsoft mit Interscope Records, dem Songwriter Benny Blanco, der Pop-Gruppe BTS und Rapper Snoop Dogg zu deren neuen Song-Release "Bad Decisions" gestartet hat.Dieser exklusive Controller ist in einem kräftigen Rot gehalten und mit den Namen der Künstler versehen. Der Lautsprecher auf der Controller-Rückseite spielt den neuen Song per Knopfdruck ab. Die Stückzahl wurde streng limitiert, es gibt insgesamt nur 30 Exemplare, die ab sofort verlost werden. Teilnehmen kann man über Twitter, das Gewinnspiel läuft bis zum 25. August. Wie es genau funktioniert und alle Teilnahmebedingungen hat Microsoft auf einer Sonderseite zu der Aktion zusammengestellt Der Controller wird mit Sicherheit in Zukunft ein begehrtes Sammlerstück werden. Das Xbox-Team ist sich da schon sicher: "Mit seinem einzigartigen Design ist der singende Xbox Controller ein echtes Sammlerstück für Gaming- und Musik-Fans gleichermaßen."Vielleicht wird es ja irgendwann noch andere, ähnliche Aktionen mit singenden Controllern geben.Für den Start von "Bad Decisions" gibt es auf jeden Fall noch ein weiteres Goodie. Forza Horizon 5 spendiert ein speziell für den Song-Release designtes exklusives Fahrzeug, einen kleinen Buggie. Die Lackierung des Autos zeigt dabei sowohl Artwork der Single als auch einen QR-Code zum Song. Der 1971er Meyers Manx-Buggie mit seiner exklusiven Lackierung lässt sich bei den Geschenken des Ingame Message Centers herunterladen.