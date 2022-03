Xbox sorgt mit "Fell-Controller" für Sonic the Hedgehog 2 für Aufsehen

In gut einer Woche startet Sonic the Hedgehog 2 und der zweite Auftritt des Turbo-Igels wird auch schon mit Spannung erwartet. Microsoft feiert den Sega-Helden auf ganz besondere Weise, nämlich mit zwei Spezial-Controllern - den vielleicht ungewöhnlichsten aller Zeiten.

Konsole und Controller im Sonic- und Knuckles-Design

Microsoft

Videospielverfilmungen sind eine Geschichte voller teils spektakulärer Fehlschläge. Denn die wenigsten Kinofilme, die auf Games basieren, haben eine Qualität, die der Vorlage gerecht wird. Das schien auch auf den ersten Sonic the Hedgehog-Film zuzutreffen. Denn als vor knapp drei Jahren der erste Trailer erschien, hagelte es Kritik, ja Hass, vor allem zum Aussehen des Protagonisten.Doch dann passiert etwas Ungewöhnliches: Die Macher nahmen sich die Kritik zu Herzen und überarbeiteten Sonic bis zur endgültigen Veröffentlichung. Mit Erfolg: Die zweite Version kam bestens an, der Film wurde zum Erfolg und gilt mittlerweile als eine der besten Gaming-Verfilmungen überhaupt. Entsprechend groß war und ist auch die Vorfreude auf den nächste Woche erscheinenden zweiten Teil. Darin bekommt Sonic auch Gesellschaft, nämlich Knuckles und Tails. Microsoft freut sich offenbar mit und hat sich zum Kinostart eine besondere Aktion ausgedacht, nämlich einen blauen und roten Controller - in Anlehnung an Sonic und Knuckles. Doch diese sind nicht nur in den entsprechenden Farben gehalten, sondern haben auch ein Fell. Damit erinnern die Xbox-Gamepads an einen Flokati-Teppich und sehen kuschelig aus. Ob das auf Dauer beim Spielen praktisch ist, wagen wir zwar zu bezweifeln (Stichwort: Schweiß), ein Blickfang sind sie aber auf alle Fälle.Es gibt aber Sammler und auch viele normale Gamer, die ohne zu zögern zugreifen würden, und das in jedem Sinn des Wortes. Doch es ist leider nicht möglich Controller und die dazugehörige Xbox Series S-Konsole zu kaufen: Man kann die Konsole und die Controller im Sonic The Hedgehog 2-Design nur gewinnen. Zweiter Wermutstropfen: Beim Gewinnspiel können nur US-Nutzer mitmachen.