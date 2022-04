Xbox Series X|S: Microsoft spendiert Controllern neue Funktionen

Microsoft erspart Xbox Series X/S-Besitzern zukünftig die Suche nach der Fernbedienung. Ein neues Update ermöglicht es ab sofort, den Xbox-Controller zu verwenden, um das Eingangssignal des TV-Geräts umzuschalten. Die Funktion basiert auf der HDMI-CEC-Schnittstelle.

Weitere Controller-Updates der letzten Wochen

Wie Xbox-Manager Larry "Major Nelson" Hryb bestätigt, sind die Xbox Series X- und Series S-Konsolen jetzt in der Lage, den TV-Input des angeschlossenen Fernsehers zu steuern. In den HDMI-CEC-Einstellungen der Konsolen kann eine passende Funktion aktiviert werden, um den Xbox-Controller zum Wechsel des Eingangssignals zu verwenden. Für das Umschalten von HDMI 1 (z.B. TV-Receiver) auf HDMI 2 (Konsole) reicht somit ein einfaches Betätigen der Xbox-Taste auf dem verbundenen Gamepad.Mit Hilfe der dabei genutzten Consumer Electronics Control (CEC) waren Xbox-Besitzer bereits im Vorfeld in der Lage, TV-Geräte zusammen mit der Konsole ein- und auszuschalten und Lautstärkenbefehle von der Xbox an den Fernseher zu übermitteln. Die nun eingeführte Funktion sorgt also für einen weiteren Schritt, die Gaming-Session schneller zu starten, ohne sich auf die Suche nach der (immer verschwindenden) Fernbedienung zu begeben.Zuvor wurden mit dem März-Update weitere Verbesserungen für Xbox-Gamepads eingeführt. Mittlerweile ist es unter anderem möglich, den Share-Button der neueren Wireless-Controller mit neuen Befehlen (z.B. Lautstärkeeinstellungen, Freundesliste, Erfolge etc.) zu belegen. Alle Einstellungen werden auf der Konsole über die Xbox Zubehör-App getätigt. Ebenso sorgte ein zurückliegendes Firmware-Update für diverse Bugfixes und Performance-Upgrades in Verbindung mit Microsofts Bluetooth-fähigen Controllern. Von diesen Änderungen profitierten auch die älteren Gamepads der Xbox One-Familie