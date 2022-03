Verkäufe in Europa: Xbox Series X/S liegt erstmals vor PlayStation 5

Die beiden neuen Konsolen von Sony und Microsoft sind seit rund eineinhalb Jahren verfügbar und bei PlayStation 5 und Xbox Series X ging es so weiter wie in der Generation zuvor, denn das Sony-Gerät lag vor der Konsole aus Redmond. Doch könnte sich das Blatt wenden.

Nach wie vor Lieferprobleme

Activision Blizzard-Übernahme

Topseller Elden Ring

PlayStation verkauft mehr als Xbox: Diese Aussage ist seit rund einem Jahrzehnt nichts Ungewöhnliches. Denn seit Xbox One und PlayStation 4 sind die Marktverhältnisse klar geregelt. Doch Gamesindustry.biz berichtet nun (via Caschy ), dass sich die Xbox Series-Geräte in Europa besser als die PlayStation 5-Modelle verkauft haben - zum ersten Mal überhaupt.Das Gaming-Fachmedium deutet allerdings an, dass man auf Basis der jüngsten Februar-Zahlen von keiner Trendwende ausgehen sollte. Denn der Umstand, dass die Xbox vor der PlayStation liegt, hängt auch mit dem Umstand zusammen, dass beide Hersteller nach wie vor mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben. Der Grund für die ungewohnte Führung der Xbox ist entsprechend auch nicht die Series X, sondern ihre kleine Schwester Series S.So griffen die Spieler verstärkt zur Xbox Series S, weil diese als einzige Konsole aktuell verfügbar war. So zumindest die These. Denn es ist natürlich auch denkbar, dass das vielfach auch eine bewusste Entscheidung war, die in der Attraktivität des Xbox Game Pass sowie der verhältnismäßig niedrigen Anschaffungskosten begründet ist.Zuletzt dürfte der Xbox Game Pass auch auf dem Radar zahlreicher neuer Nutzer gelandet sein, denn bekanntlich hat Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard bekannt gegeben bzw. angekündigt. Die künftige Exklusivität vieler Topspiele des bekannten Publishers könnte oder dürfte so manchen dazu bewogen haben, sich schon jetzt ein solches Microsoft-Spiele-Abo zu holen.In Sachen Spieletitel kannte der Februar vor allem einen Hit: Elden Ring. Das From Software-Game gilt als größter Launch einer neuen Spielemarke seit The Division im Jahr 2016 und war in Europa das mit Abstand beliebteste Spiel. Interessant ist hier übrigens der Blick auf die Systeme: Elden Ring ist vor allem auf dem PC populär (44 Prozent), danach erst kommen die PS5 (27 Prozent), Xbox (16 Prozent) und PS4 (13 Prozent).Siehe auch: