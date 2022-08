Outlook Lite: Microsoft gibt die neue "schlanke" Android-App frei

Microsofts Mail-Client Outlook muss wohl nicht näher vorgestellt werden, auf dem Desktop und inzwischen auch auf dem Smartphone ist die Anwendung aus dem Nutzungsalltag vieler nicht mehr wegzudenken. Nun startet der Redmonder Konzern eine weitere Variante: Outlook Lite.

Ein "optimales Outlook-Erlebnis" für alle

Outlook Lite APK-Download - Mail-Client von Microsoft

Outlook Lite ist, wie man am Namen unschwer erkennen kann, eine schlanke Version der App für das Google-Betriebssystem Android. Hintergrund dieser Variante ist der Umstand, dass nicht jeder Nutzer ein leistungsstarkes Gerät besitzt: "Outlook wird täglich von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt für ihre E-Mail- und Kalenderaufgaben genutzt", schreibt Microsoft in einem Blogbeitrag . "Es gibt jedoch eine Vielzahl von Geräten, die nicht über alle Funktionen verfügen, die für ein optimales Outlook-Erlebnis auf Ihrem Smartphone erforderlich sind."Das ist auch der Grund, warum man Outlook Lite entwickelt hat und nun in bestimmten Märkten startet. Die Android-App ist ab heute in den folgenden Ländern erhältlich: Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Indien, Mexiko, Peru, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei und Venezuela. Weitere sollen später dazu kommen. Es ist aber natürlich dennoch möglich, Outlook Lite bei uns aufzuspielen und zu nutzen, und zwar über die Installation der APK - den Download-Link findet ihr hier sowie am Ende des Artikels.Microsoft erläutert im Beitrag auch, wodurch sich Outlook Lite auszeichnet. Grundsätzlich ist es die "Kern-Erfahrung von Outlook" mit Funktionen wie den Zugriff auf E-Mails, Kalender, Kontakte und mehr. Ein Unterschied ist aber die geringe Größe, im Download kommt Outlook Lite auf gerade einmal 5 MB.Outlook Lite ist überdies schnell, da die App für Geräte mit weniger als einem Gigabyte Arbeitsspeicher optimiert wurde. Ähnliches gilt für die Akku-Nutzung: Die Lite-Version verbraucht weniger Telefonressourcen und schont somit den Akku. Schließlich führt Microsoft an, dass die App in allen Netzen weltweit gut funktioniert, einschließlich 2G und 3G. Outlook Lite unterstützt Outlook.com, Hotmail , Live, MSN, Microsoft 365 und Microsoft Exchange Online-Konten.