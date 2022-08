Microsoft stellt jetzt auch Outlook auf vertikale Navigation für Apps um

Outlook wird in Kürze die Position von Apps für alle Nutzer an einen anderen Ort verschieben. Hintergrund ist die Umstellung auf eine vertikale Navigation. Das sorgt für viel Kritik, denn es gibt bisher keine Option, um die Änderungen rückgängig zu machen.

Einheitliches Nutzererlebnis

Das berichtet jetzt unter anderem Martin Geuß in seinem Online-Magazin Dr. Windows . Microsoft hatte dabei vor einigen Tagen angekündigt, dass man in Outlook die Anordnung von Apps wie Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben ändern wird.In der TechCommunity wurde der Schritt angekündigt und dazu erläutert, was es mit der Änderung auf sich hat: "Die Position für den Zugriff auf Outlook-Apps wird von unten nach links verschoben. Outlook-Benutzer im Current Channel können sich seit März 2022 dafür entscheiden, die neue Funktion zu testen. Dies wird bald die Standardeinstellung für die Navigation in Mail, Kalender, Kontakte und anderen Apps sein (ab Current Channel-Version 2207)".Das heißt aber auch, dass Microsoft die Auswahlmöglichkeit, die seit März bestand, nun abschafft und den Wechsel als Standard einführt. Dann gibt es keine Möglichkeit, die Position der Apps selbst zu ändern.Mit der Änderung, so Microsoft, sorgt man für ein einheitliches Erlebnis in Outlook, Teams und Office.com. Zudem schafft die neue Position Platz in der Benutzeroberfläche für die Integration weiterer Apps in Outlook: "Sie können beliebte Apps wie Aufgaben, Yammer, Word, Excel und PowerPoint ganz einfach starten, ohne Outlook zu verlassen, und weitere werden folgen. Sie können auch anpassen, welche Apps Sie sehen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre bevorzugten Apps klicken, um sie anzuheften", erklärte Microsoft-Manager Abdias Ruiz in der TechCommunity.Das Outlook-Team sei sich bewusst, dass dies eine große Veränderung der Benutzerfreundlichkeit darstellt und es einige Zeit dauern wird, bis man sich an den neuen Ort für Mail, Kalender usw. gewöhnt hat. Dennoch wird die bisherige Navigation komplett ersetzt und es gibt keine Option, um zur alten Navigation zurückzukehren.Das wiederum ärgert einige Anwender, die sich mit Kritik zu der Umstellung geäußert haben. Das Problem mit der vertikalen Navigation sei vor allem bei kleineren Displays oder geteilten Fenster-Aufteilungen schwierig, da die Leiste wertvollen Platz einnimmt. Bisher ist Microsoft aber noch nicht zu diesem seit März vielfach aufgekommenen Wunsch eingegangen, den Nutzern selbst die Anordnung zu überlassen.