Homeoffice-Hybrid-Modelle: Freitags kommt kaum jemand ins Büro

Die absolute Homeoffice-Zeit ist zwar vorbei, doch sollte man nicht unbedingt damit rechnen, dass die Büros wieder besetzt sind wie vor der Pandemie. Flexible Arbeitsmodelle führen bereits dazu, dass der Freitag als Office-Tag verschwindet.

Es wird zur Norm

Die meisten Unternehmen haben zwar ihre Büros längst wieder geöffnet, setzen aber auf Hybrid-Modelle: Die Beschäftigten sollen nun einen gewissen Anteil ihrer Arbeitszeit im Büro verbringen, sie können aber auch einen Teil ihrer Aufgaben weiterhin aus dem Homeoffice erledigen. Damit reagiert man auf die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter, durchaus auch dann ihre Aufgaben erledigen, wenn sie nicht von einem Vorgesetzten beobachtet werden.Allerdings zeichnet sich bei den Hybrid-Modellen auch ab, dass es Tage gibt, an denen das Homeoffice besonders beliebt ist. Der klare Favorit ist hier der Freitag, berichtete die Washington Post . Wenn Mitarbeiter sich ihre Anwesenheit im Büro frei einteilen können, sind an diesem Tag kaum Schreibtische besetzt. Gerade einmal 30 Prozent der Beschäftigten mit Hybrid-Arbeitsmodellen kommen freitags ins Büro. Das zeigen zumindest Daten des US-Unternehmens Kastle Systems, das Security-Dienstleistungen für tausende Bürogebäude in den USA anbietet."Es wird zu einer Art kultureller Norm: Du weißt, dass niemand sonst am Freitag ins Büro geht, also arbeitest du vielleicht auch von zu Hause aus", erklärte Peter Cappelli, Direktor des Center for Human Resources an der Wharton School der University of Pennsylvania, den Trend. "Schon vor der Pandemie betrachteten die Menschen den Freitag als eine Art Ruhetag. Und jetzt wird von ihnen zunehmend erwartet, dass man von zu Hause aus arbeiten kann, um das Wochenende vorzubereiten."Und darauf stellen sich inzwischen auch Arbeitgeber ein, die bisher nicht gerade dafür bekannt sind, besonders flexibel zu sein. So haben beispielsweise Großbanken und Beratungsfirmen den Freitag zu einem zoomfreien Tag erklärt. Der zweitwichtigste Homeoffice-Tag ist wenig überraschend der Montag, an dem aber immerhin 45 Prozent der Mitarbeiter im Büro auftauchen.