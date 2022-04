Microsoft ermöglicht endlich vollen IT-Support auch im Homeoffice

Microsoft hat es geschafft, seinen Endpoint Manager an die veränderten Arbeitsstrukturen in Unternehmen anzupassen. Mitarbeiter können nun auch aus dem Homeoffice auf umfassenden Support ihrer IT-Abteilung zugreifen.

Sicherheit im Support

Der Endpoint Manager wird bereits seit längerer Zeit angeboten, bisher war die Plattform aber darauf ausgelegt, dass Administratoren eine IT-Umgebung zu verwalten haben, die sich im Wesentlichen auf einen bestimmten Firmen-Standort beschränkt. Die Alltags-Realität hat sich im Zuge der Pandemie aber in vielen Unternehmen verändert und in einer großen Zahl von Firmen ist bereits klar, dass auch zukünftig viele Beschäftigte zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten werden.Darauf musste die Management-Plattform Microsofts neu ausgerichtet werden. Das Ergebnis der Entwicklungsarbeit liegt nun vor. Den Kern der Neuerungen bildet dabei das so genannte Microsoft Advanced Management, über das der IT-Support aus der Ferne sichergestellt werden kann. In den Grundzügen ähnelt dies dem Vorgehen, das so mancher Nutzer kennt, der beispielsweise Familienmitgliedern per Teamviewer bei Computerproblemen weiterhilft.Allerdings geht das Microsoft-Tool hier entscheidende Schritte weiter und bietet Features an, die im Business-Umfeld notwendig sind. Das betrifft vor allem die Frage der Sicherheit. So wird hier für beide Seiten sichergestellt, dass auch wirklich die Gesprächspartner am Gerät sind, die sie vorgeben zu sein - und nicht ein Angreifer mit guten Fähigkeiten im Social Engineering, der sich Zugang zum Firmennetz erschleichen will."Wir haben uns lange Zeit stark auf den Bereich der traditionellen Endpunktverwaltung konzentriert", erklärte Steve Dispensa, bei Microsoft verantwortlich für den Bereich Enterprise Mobility. "Und das war gut so, aber das Umfeld hat sich weiterentwickelt. Mit der Pandemie und jetzt mit der hybriden Arbeitsweise haben wir massive strukturelle Veränderungen erlebt." Darauf will man sich mit den Neuerungen im Endpoint Manager nun angepasst haben.