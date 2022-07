Video beweist: LG-Smartphone mit "rollbarem" Display (hat) existiert

Heute sind Smartphone mit Klapp-Displays keine Seltenheit mehr, vor einigen Jahren hatten die Hersteller aber noch keine Ahnung, was sie mit solchen Panels machen sollen. Eine besonders spannende Idee hatte LG. Doch bis jetzt war nicht klar, ob das dazugehörige Gerät echt war.

"Cooles" LG Rollable

LG

Ein Smartphone, dessen Display auf Knopfdruck "ausfährt" bzw. sich wieder verkleinert. Das war die Lösung, an der der koreanische Hersteller LG eine ganze Weile lang gearbeitet hat. Das Smartphone unterschied sich von den heute gängigen Lösungen, bei denen in der Regel das Display auf einen Winkel von 180 Grad aufgeklappt und auf diese Weise die Fläche vergrößert wird.LG hat hingegen eine wesentlich elegantere (und vermutlich auch fehleranfälligere) Lösung gewählt. Denn hier "fuhr" das Display per Motor aus und ein. Das haben die Koreaner auf der CES 2021 Anfang des Vorjahres auch angeteasert. Bei dem Gerät, das es im Rahmen der Pressekonferenz zu sehen gab, war aber nicht klar, ob das ein echtes Smartphone war oder hier ein (vollständig) gerenderter Quasi-Fake zum Einsatz kam.Doch nun ist ein Hands-On-Video aufgetaucht (via Notebook Check ), das wohl zweifelsfrei beweist, dass es zumindest einen voll funktionsfähigen und fortgeschrittenen Prototypen gegeben hat. Denn das Gerät, das auf dem YouTube-Kanal Checkout Tech aufgetaucht ist, dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit echt sein - das LG-Smartphone ist aus mehreren Winkeln zu sehen, es gibt diverse Reflektionen und andere Elemente, die eher schwer zu fälschen wären.Man kann in dem kurzen, aber durchaus aufschlussreichen Clip gut sehen, wie das motorisierte Display aus- und einfährt. Und das ist schon einigermaßen beeindruckend und salopp formuliert ziemlich cool.Gerüchten zufolge sollte das auch als LG Rollable bekannte Gerät einen 7,4 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 600 x 2428 Pixeln haben, dieses wäre auf Wunsch auf 6,8 Zoll und 1080 x 2428 Pixel "geschrumpft".