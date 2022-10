MyManu: Hersteller versucht sich in Smartphone ganz ohne Bildschirm

Seit Jahren tut sich beim grundlegenden Design-Konzept der Smartphones wenig - bestenfalls versuchen Hersteller noch mit biegsamen Displays Interesse zu generieren. Doch nun will ein Anbieter Neues versuchen und den Bildschirm komplett weglassen.

Auslieferung ab 2023

Der Hersteller MyManu wagt diesen Schritt jetzt, da inzwischen auch andere Eingabe-Optionen zur Verfügung stehen, die in vielen Fällen ebenso gut funktionieren. Insbesondere geht es dabei natürlich um die Spracheingabe, die mit entsprechenden KI-Assistenten heute ziemlich gut funktioniert. Beim neuen System namens " Titan " ist sie nun nicht mehr Ergänzung, sondern die zentrale Interaktions-Schnittstelle.Natürlich kann man mit dem System nicht alles tun, was Smartphone-User gern machen - Scroll-Orgien in Social Networks und die Nutzung beliebter Mobile-Games sind nicht möglich. Man kann aber Anrufe tätigen, Nachrichten senden, Musik oder andere gestreamte Inhalte hören und mit der integrierten MyJune-App sogar Sprache in über 30 Sprachen übersetzen.Und wenn das Titan-System letztlich für viele User wohl keinen kompletten Ersatz für das klassische Smartphone darstellt, kann es doch beispielsweise für Anwender mit Sehbehinderung nützlich sein - denn anders als andere Produkte ist es eben komplett auf die Bedienung ohne Bildschirm ausgelegt. Die Hardware wird dabei an einem Bügel um den Hals getragen und fungiert direkt als Headset.Das MyManu-Gerät ist dabei mit einer eSIM ausgestattet, die eine direkte Einbuchung bei einem beliebigen Mobilfunk-Provider ermöglicht. Aktuell können Vorbestellungen zu einem deutlich reduzierten Preis von 170 Dollar getätigt werden. Das finale Gerät soll dann im kommenden Jahr ausgeliefert werden und soll im Handel dann knapp 400 Dollar kosten. Da es sich bei MyManu um eine Marke des britischen Unternehmens CEH Technologies handelt, dürfte das Produkt wohl auch in Europa zu bekommen sein.