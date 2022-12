Doom-Mods für Minecraft sind alter Hut - es geht nun auch umgekehrt

Minecraft ist ein populäres Sandkasten-Spiel, Doom gilt als besonders Mod-freundlich. Das sind die besten Voraussetzungen für kreative Lösungen von Fans. Eine der ungewöhnlichsten Modifikationen ist eine Total Conversion, die das Klötzchen-Spiel mit Doom verschmilzt.

Kinderfreundlich? Nicht diese Modifikation!

Brutal Minecraft Eternal bringt Minecraft und Doom zusammen

An sich gilt Minecraft als Spiel, das man auch mit den kleinsten Gamern zusammen spielen kann, schließlich kann man bauen und sich auf unterschiedlichste Weise kreativ austoben. In Begleitung Erwachsener spricht auch wenig bis nichts dagegen, dass man das Mojang- bzw. Microsoft-Spiel wählt, um Kindern Computerspiele näherzubringen.Allerdings sollte man hierfür nicht die Brutal Minecraft Eternal-Modifikation wählen, denn die sieht zwar auf den ersten schnellen Blick wie Minecraft aus, macht aus dem Klötzchen-Hit aber ein komplett anderes Spiel. So bringt die Total Conversion für Doom die so typische Optik des Mojang-Titels in den id Software-Shooter und das gelingt beeindruckend (via PCGamesN ). Denn man kann hier nicht ansatzweise sagen, ob das eine Doom-Modifikation für Minecraft oder ein Minecraft-Mod für Doom ist.Der Fall ist letzteres, denn ersteres wäre auch alles andere als neu. Das bedeutet, dass der Schöpfer hier die Doom-Engine genommen hat und entsprechend anpasste. Das bedeutet, dass man in einer Klötzchenwelt herumrennt und statt Dämonen, Imps und Co. Zombies, Creeper und andere bekämpft.Auch die Waffen werden "gemischt": So kann man nicht nur mit optisch an Minecraft angepassten Versionen von Shotgun, Raketenwerfer und Co. auf Monsterjagd gehen, sondern im Gegenzug auch zum Schwert des Mojangs-Spiels greifen. Fans beider Spiele können in Brutal Minecraft Eternal auch diverse Easter Eggs entdecken. Es gibt sogar Doom in Doom, denn Teil von Brutal Minecraft Eternal ist ein Nachbau des ersten Levels von Doom 2, natürlich in der passenden Klötzchen-Optik.