Finanzämter wollen Grundstück-Daten - Elster bricht zusammen

Millionen Grundstücks- und Wohnungsbesitzer müssen eine neue Grundsteuererklärung abgeben. Als nun das erste kühlere und regnerische Wochenende seit längerer Zeit stattfand, brach das Elster-Portal der Finanzämter schlicht zusammen.

Das ist alternativlos

ElsterFormular - elektronische Steuererklärung

Von Papierformularen ist man bei den Finanzämtern längst weg. Daher bekamen viele Immobilien-Besitzer per Brief oder auf anderen Wegen die Aufforderung, eine gesonderte, neue Steuererklärung über das Elster-Portal abzugeben. Bis Ende Oktober muss diese eingegangen sein. Nun nutzten offenbar besonders viele Bürger das vergangene Wochenende, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.Die Folge: Das Elster-Portal war völlig überlastet. "Aufgrund enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit. Wir arbeiten bereits intensiv daran, Ihnen so schnell wie möglich die gewohnte Qualität zur Verfügung stellen zu können", heißt es auf der Webseite der Finanzämter.Weiterhin kann das "Mein Elster"-Portal derzeit nicht genutzt werden, wenn man über die App ElsterSmart von einem Smartphone oder Tablet aus darauf zugreift und es sonst im Browser auf dem PC verwendet. Die Probleme führten bei zahlreichen Nutzern vor allem auch deshalb zu Kritik, weil die Finanzämter in den meisten Fällen überhaupt keine alternative Form der Daten-Einreichung mehr zulassen. Man ist also verpflichtet, ein Online-Portal zu nutzen, das dann die Aufgabe nicht einmal bewältigen kann.Von der Maßnahme sind die betroffenen Bürger ohnehin bereits hinreichend genervt, da hier erst einmal deutlich mehr bürokratischer Aufwand auf sie zukommt. Ab dem Jahr 2025, ab dem die Daten dann erst so richtig zum Tragen kommen, können auch noch deutlich höhere Grundsteuern fällig werden. Konkretes gibt es hierzu aber noch nicht, da die jetzt eingeforderten Daten auch den Kommunen als Grundlage dienen sollen, die Hebesätze unter Umständen anzupassen, um ihren Einwohnern nicht zu viel zuzumuten.