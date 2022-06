Microsoft Flight Simulator: World Update 10 verfügbar - Das ist neu

Aktualisierte Sehenswürdigkeiten, Erkundungsflüge, Herausforderungen und Co.

Mit dem World Update 10 kehrt Microsoft zurück in die Vereinigten Staaten und spendiert dem Flight Simulator eine weitere grafische Frischzellenkur. Nachdem die Destination des neuen Patches lange Zeit unbekannt war, ist es das mittlerweile dritte USA-Update der Redmonder. Die Entwickler polieren in diesem Fall 12 Städte auf, darunter Albany, Arlington, San Diego, Seattle, Key Largo und Charleston (West Virginia). Ebenso erhalten vier weitere Flughäfen den "Hand-Crafted"-Stempel und somit eine größtenteils originalgetreue Nachbildung - Catalina, Valdez, Lake Tahoe und Block Island.Eine Vielzahl von Neuerungen bringt das World Update 10 für die Points of Interest (POI), die Sehenswürdigkeiten in den USA. Dabei führen die Ausflüge unter anderem auch in die Metropolen Atlanta und Washington, letztere ist neben dem Weißen Haus auch bekannt für das Lincoln Memorial und das Washington Monument. Der neue Trailer zeigt zudem, dass man seine Zeit mit dem Flight Simulator jetzt auch über der grafisch aufgewerteten Walt Disney World in Florida, dem Lake of the Ozarks in Missouri, dem Yellowstone National Park in Wyoming und dem Monument Valley in Arizona verbringen kann.Neben dem optischen Update von weiteren Städten, Sehenswürdigkeiten und Naturregionen werden auch die Möglichkeiten innerhalb der verschiedenen Spielmodi erweitert. Neue Bush Trips führen unter anderem nach Kalifornien, es stehen neue Landeherausforderungen für Atlanta und Co. bereit und die simplen Erkundungsflüge mit dem Fokus auf entspanntes Fliegen führen nun nach Seattle, St. Louis und zum Grand Canyon. Das World Update 10 (X) steht wie üblich kostenlos im Marktplatz des Flight Simulator zum Download bereit.Darüber hinaus kündigte Microsoft erst vor wenigen Tagen eine neue Jubiläums-Edition anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Flight Simulators an. Ab November wird diese ebenso als Gratis-Upgrade zur Verfügung stehen und unter anderem Hubschrauber, Segelflugzeuge und den Airbus A310 ins Spiel bringen.