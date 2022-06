Neue Roadmap: So geht es mit dem Microsoft Flight Simulator weiter

Microsoft gewährt einen weiteren Ausblick auf die Zukunft des Flight Simulator . Die neue Roadmap der Entwickler zeigt die geplanten Sim- und World Updates, die Spieler bis September 2022 erwarten können. Der erste große Patch erscheint bereits in den kommenden Wochen.

Weitere Sim- und World-Updates: Technik-Boost zum Sommer-Abschluss

Von Juni bis September stehen bei Microsoft und Asobo insgesamt drei große Updates für den Flight Simulator auf dem Programm. Schon im Zeitraum zwischen dem 13. bis 17. Juni plant man die Veröffentlichung des World Update 10, dessen Destination derzeit noch nicht bekanntgegeben wurde. Gleiches gilt für ein weiteres "Local Legend"-Flugzeug, das parallel zum Patch in den Ingame-Store des Spiels aufgenommen werden dürfte.Im Anschluss an den Juni-Patch und nach einer Sommerpause im Juli folgt im August 2022 das Sim Update 10 in Kombination mit zwei weiteren Flugzeug-Legenden. Bereits Anfang April gaben die Entwickler bekannt, dass vor allem der Support für Nvidias DLSS-Technik und die Integration von WASM-Add-Ons auf Xbox-Konsolen für das zehnte Sim Update von Bedeutung sind.Spät im September soll mit dem World Update 11 eine weitere Grafikpolitur einer bisher unbekannten Region folgen und zudem die Pläne für das 4. Quartal 2022 veröffentlicht werden. In den vergangenen Monaten konzentrierten sich die Entwickler vor allem auf eine optische Auffrischung der Regionen Italien, Spanien, Portugal, Australien, Deutschland, Nordeuropa und Frankreich. Es bleibt abzuwarten, wohin die Reise im Juni und September gehen wird.Aktuell ist der Microsoft Flight Simulator sowohl auf Windows-PCs als auch auf der Xbox Series X verfügbar. Hobbypiloten können den Titel wahlweise kaufen oder über das Game Pass-Abo der Redmonder spielen. Xbox One-Besitzer müssen hingegen auf das Cloud-Gaming innerhalb des Game Pass Ultimate ausweichen, um das Spiel via Internet auf die ältere Konsole zu streamen. Über diesen Weg landet der Flight Simulator zudem auch auf kompatiblen Smartphones und Tablets - einen angeschlossenen Controller vorausgesetzt.