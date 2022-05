Neuer Patch: Flight Simulator kämpft nach Sim-Update 9 mit Abstürzen

Das zurückliegende Sim Update 9 brachte nicht nur viele technische Vorteile für Spieler des Flight Simulator, auch haben sich einige gravierende Fehler eingeschlichen. Microsoft veröffentlicht nun einen weiteren Patch, der die Abstürze auf den Desktop zumindest verringern soll.

Changelog Flight Simulator Patch 1.25.9.0 (Übersetzt via DeepL)

Verschiedene Abstürze auf der Weltkarte behoben

Behebung von Abstürzen bei Flughäfen, die ein Leuchtfeuer, aber keine Landebahn haben (z.B. BIKF)

Behebung des Problems, dass die Peripheriegeräte für die Flugsimulationsausrüstung bei der Erstellung von Simobjekten nicht funktionieren

Ein Absturz bei der Vektorplatzierung während der Rückkehr zum Hauptmenü wurde behoben

LOD-Streaming bei der Vektorplatzierung im Scenery-Editor behoben

Das Flackern der Windschutzscheibe wurde behoben, wenn der Rendering-Maßstab nicht auf 100% eingestellt war

Behebung der CGL-Aktualisierungsreihenfolge, um sicherzustellen, dass benutzerdefinierte CGL-Dateien korrekt geladen werden

ATC Azure TTS verstummt während des Spielens

Behebung von Abstürzen beim Empfang von SimConnect-Nachrichten nach dem Schließen im WASM

Hobbypiloten stellten das CtD-Problem (Crash to Desktop) vor allem bei der Nutzung der Weltkarte des Microsoft Flight Simulator fest. Wurden parallel dazu Pakete oder Inhalte im Hintergrund heruntergeladen, kam es in diesem Zusammenhang zu Abstürzen. Mehr als 14 Tage nach Auftreten der Fehler kann der nun veröffentlichte Patch 1.25.9.0 zwar nicht mehr als Hotfix bezeichnet werden, doch soll er den Bug zumindest vorerst beheben. Microsoft verspricht zudem zukünftige Beta-Tests zu intensivieren, um Probleme dieser Art bereits in der Testphase zu identifizieren.Voraussichtlich im Juli 2022 stehen mit dem Sim Update 10 weitere technische Neuerungen für den Flight Simulator bereit. Bis dahin werden Microsoft und Asobo zwei weitere World Updates veröffentlichen, die meist mit einer Grafikpolitur bestimmter Regionen werben - unter anderem für Italien und Malta. Am 25. Mai steht zudem der Release des lang erwarteten "Top Gun"-DLC auf dem Programm. Abschließend werden sich die Entwickler der Integration zweier neuer Flugzeuge widmen, die als "Local Legend" bekannt geworden sind. Genau Details hierzu stehen allerdings noch aus.