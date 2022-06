Poco C40 vorgestellt: Einsteiger-Smartphone von Xiaomi mit neuer CPU

Der chinesische Hersteller Xiaomi wirft mit dem Poco C40 ein neues Einsteiger-Smartphone auf den Markt, das sich vor allem durch einen riesigen Akku und einen neuen ARM-Prozessor eines weitestgehend unbekannten Herstellers abhebt.

Xiaomi

Das Xiaomi Poco C40 besitzt erstmals einen Chip der chinesischen Firma JLQ, bei der es sich um ein Joint-Venture handelt, an dem unter anderem der US-Chipgigant Qualcomm beteiligt ist. Das SoC verfügt über acht Rechenkerne auf ARM Cortex-A55-Basis, die maximal 2,0 Gigahertz erreichen und kommt ohne 5G-Modem aus. In Sachen Leistung soll sich der Chip namens JLQ JR510 am unteren Ende der Skala etwa auf dem Niveau des Snapdragon 450 bewegen.Das Poco C40 selbst bietet simple Standard-Kost in Sachen Ausstattung rund um ein 6,71 Zoll großes LCD mit 720p-Auflösung und einer tropfenförmigen Notch am oberen Bildschirmrand. Darin sitzt eine einfache 5-Megapixel-Kamera. Auf der Rückseite tut eine 13-Megapixel-Kamera ihren Dienst, der man einen sinnlosen 2-Megapixel-Sensor für Tiefeneffekte zur Seite stellt.Xiaomi rüstet das Poco C40 mit drei oder vier Gigabyte Arbeitsspeicher aus, während der erweiterbare interne Fest-Speicher entweder 32 oder 64 Gigabyte groß ist. Mit 6000mAh ist der fest verbaute Akku für heutige Verhältnisse sehr üppig dimensioniert und dürfte für enorme Laufzeiten sorgen. Er kann mittels eines 18-Watt-Netzteil "schnell" geladen werden, allerdings legt Xiaomi aus Kostengründen nur ein 10W-Netzteil bei.Als Betriebssystem läuft auf dem Poco C40 lediglich Android 11 in Verbindung mit einer angepassten Variante der MIUI 13. Der Kunde muss also in Sachen Betriebssystem schonmal Abstriche hinnehmen, schließlich ist Android 12 aktuell und wir steuern auf eine baldige Verfügbarkeit von Android 13 zu. Zu den Preisen des Poco C40 hat sich Xiaomi noch nicht geäußert, sie dürften letztlich aber wohl unter 150 Euro liegen.