Xiaomi Mi Band 7: Erste Hinweise zum Preis in Deutschland geleakt

Nach seinem China-Launch Ende Mai soll das Xiaomi Mi Band 7 in Kürze auch für den europäischen Markt erscheinen. Vorab tauchen nun erste Hinweise zum Preis der "Global"-Version auf, dessen UVP hierzulande noch einmal deutlich über dem des Mi Band 6 liegen könnte.

Größeres Display, neues Interface

Xiaomi

Für weniger als 40 Euro geht Xiaomis neuer Fitness-Tracker am chinesischen Heimatmarkt über die Ladentheke. In Deutschland und Europa dürften die Preise hingegen bekanntlich höher ausfallen. Der oft gut informierte aber noch weitgehend unbekannte Leaker "SnoopyTech" rechnet mit einer Preisspanne zwischen 50 bis 60 Euro. Im Vergleich dazu wurden zur Markteinführung des Xiaomi Mi Band 6 im letzten Jahr nur 45 Euro fällig, während die NFC-Version seit September für 55 Euro verkauft wird.Offen bleibt, mit welcher Ausstattung des Xiaomi Mi Band 7 der Hersteller in Europa starten wird und ob man erneut Partnerschaften mit Mastercard und Co. eingeht, um das mobile Bezahlen mit dem Fitness-Tracker zu ermöglichen. Sollte es sich lediglich um die Basis-Version ohne NFC handeln, steht eine Preiserhöhung von bis zu 33 Prozent im Raum.Während sich das Xiaomi Mi Band 7 optisch an seinen Vorgänger orientiert, werden ein größeres 1,62-Zoll-Display (OLED) und ein auf 180 mAh angehobener Akku geboten. Hinzu kommen Bluetooth 5.2 und - in ausgewählten Versionen - das eingangs erwähnte NFC-Modul. Lang erwartete Funktionen, wie GPS oder ein Always-On-Display, fehlen jedoch weiterhin. Darüber hinaus bohrt Xiaomi die Benutzeroberfläche des Fitness-Trackers mit neuen Zifferblättern auf und verbessert die Sportmodi.Wann genau Xiaomi das Mi Band 7 für den internationalen Markt vorstellt, steht aktuell noch nicht fest. Bis dahin sollten Gerüchte und Leaks bekanntlich mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.