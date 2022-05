Xiaomi Redmi 11: Das sollen die Daten des Preiskiller-Smartphones sein

Xiaomi bereitet derzeit die baldige Einführung seines neuen Einsteiger-Smartphones Xiaomi Redmi 11 vor. Das Gerät wird mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder extrem günstig ausfallen, wobei die zunehmende Inflation auch hier nicht spurlos vorübergeht, wie jetzt ein Leak zeigt.

Solide Basis-Hardware mit 5G-Support

Xiaomi

Wie die Kollegen von 91Mobiles berichten, will Xiaomi in Kürze mit dem Redmi 11 wohl endlich die neueste Generation seiner Einsteiger-Smartphones vorstellen. Das Gerät bietet erneut eine attraktive Basisausstattung, wobei hier der MediaTek Dimensity 700 Octacore-SoC mit integriertem 5G-Modem für die Unterstützung der neuesten Mobilfunkgeneration sorgt.Das Redmi 11 5G wird dem Bericht zufolge mit einem 6,58 Zoll großen LCD-Panel aufwarten, das mit einer FHD+-Auflösung daherkommt und bis zu 90 Hertz maximale Bildwiederholrate bietet. Zwar liegen noch keine Bilder des neuen Redmi 11 vor, vermutlich dürfte die Frontkamera aber wieder in einem Loch mittig am oberen Display-Rand sitzen, also keine Notch nötig sein.Der Arbeitsspeicher des neuen Modells soll vier Gigabyte groß sein und der interne Flash-Speicher fasst angeblich 64 GB, wobei die Erweiterung mittels MicroSD-Kartenslot ohne weiteres möglich sein wird. Bei den Kameras kommt aktuelle Standard-Kost zum Einsatz, heißt es in dem Bericht jedenfalls weiter.So setzt Xiaomi auf eine Hauptkamera mit ordentlichen 50 Megapixeln, der man einen zusätzlichen 2-Megapixel-Sensor zur Seite stellt. Offen ist aber, ob es sich bei der wahrscheinlich weitestgehend überflüssigen Zusatzkamera um einen Sensor für Tiefeneffekte oder Makroaufnahmen handelt. Die Frontkamera des Xiaomi Redmi 11 bietet dem Vernehmen nach magere fünf Megapixel.Für die Stromversorgung ist ein 5000mAh-Akku zuständig, der mittels 18-Watt-Netzteil relativ schnell geladen werden kann. Sonderlich günstig wird das Xiaomi Redmi 11 aufgrund der aktuellen Lage leider nicht, denn für Indien will Xiaomi angeblich einen Preis von 13999 Rupien ansetzen, was umgerechnet knapp 170 Euro entspricht.