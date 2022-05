Xiaomi Mi Band 7: Neues "Pro"-Modell des Fitness-Trackers geplant

Neben dem Xiaomi Mi Band 7 könnte der chinesische Hersteller noch in diesem Jahr eine Pro-Version seines neuen Fitness-Trackers auf den Markt bringen. Erste Hinweise zum möglichen Wearable-Flaggschiff wurden unter anderem in einer offiziellen Xiaomi-App entdeckt.

Rätselraten um die technischen Vorteile des Pro-Modells

Nur wenige Tage nach der Enthüllung des Xiaomi Mi Band 7 und pünktlich zum Marktstart des smarten Armbands in China verdichten sich die Gerüchte rund um ein Pro-Modell der beliebten Fitness-Tracker-Familie. Nicht nur geht der bekannte Leaker "Digital Agent 007" von einem Xiaomi Mi Band 7 Pro aus, auch die hauseigene Smart-Lock-App (Mi Door Lock) des Herstellers wies kürzlich auf ein solche Version hin. Offen bleibt jedoch, wie sich Xiaomi mit dem neuen Fitness-Tracker vom aktuellen Mi Band 7 abheben und wann ein Release geplant sein soll.Denkbar wäre, dass Xiaomi erneut über eine Vergrößerung des Displays nachdenkt und lang erwartete Funktionen, wie zum Beispiel GPS oder ein Always-On-Display, nachliefert. In der Gerüchteküche geht man zudem davon aus, dass die Vorstellung des Mi Band 7 Pro zusammen mit dem neuen Xiaomi 12 Ultra Android-Smartphone erfolgen könnte. Ein mögliches Xiaomi-Event im Juli 2022 dürfte somit Licht ins Dunkel bringen, auch wenn eine offizielle Bestätigung und handfeste Leaks bisher ausblieben.In Hinsicht auf das Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte das Xiaomi Mi Band 7 für Otto Normalverbraucher allerdings weiterhin die beste Fitness-Tracker-Option darstellen, auch wenn die internationale Markteinführung - und somit auch der Lauch in Deutschland - bislang noch nicht erfolgt ist. Im Vergleich zum Mi Band 6 bietet das neue Modell ein größeres 1,62-Zoll-Display, einen stärkeren Akku und eine neue Benutzeroberfläche samt einer umfangreichen Auswahl an Zifferblättern. Zudem verfügt das Mi Band 7 über Sensoren zur Messung des Blutsauerstoffgehalts.