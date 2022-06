Schöne neue Android-Welt: Die besten Smartphone-Deals von Saturn

Nach 14 Jahren Android ist das Betriebssystem von Google überall präsent, auf Smartphones, Tablets, Smart-TVs & Co. Allein in Deutschland nutzen mehr als zwei Drittel der mobilen Nutzer die beliebte Soft­ware. Und das Beste: Die Geräteauswahl ist riesig, der Einstieg günstig.

Android 12: Vielseitig, sicher und persönlich

Google Pixel 6 (Pro): Android 12 in seiner reinsten Form

Samsung Galaxy: Von Einsteiger über Mittelklasse bis High-End

Xiaomi Mi & Redmi: Der beliebte Android-Aufsteiger aus China

Smartphones jetzt besonders günstig!

Im Gegensatz zum Konkurrenten Apple iOS hat Google Android einen wesentlichen Vorteil - das mobile Betriebssystem ist frei und steht als Open-Source-Plattform für jeden Hersteller zu Verfügung. Seit 2008 entsteht somit eine enorme Modellvielfalt in allen Formen und Farben, mit unterschiedlichen Oberflächen und sogar optimiert für faltbare Geräte. Erst im vergangenen Herbst präsentierte Google mit Android 12 seine mittlerweile 19. Ausgabe, die das Ökosystem um wichtige Kernfunktionen ergänzt und optisch eine neue Sprache spricht.Smartphones und Tablets werden mit Android 12 noch persönlicher, sicherer und nutzerfreundlicher. Von dynamischen Farboptionen für eine individuell gestaltete Benutzeroberfläche über die beste Kontrolle der eigenen Daten und Privatsphäre bis hin zu weniger Schritten, um ans Ziel zu kommen. Sei es beim Öffnen der tausenden Apps und Spiele aus dem Play Store, beim Umzug auf ein neues Smartphone oder bei der intuitiven Bildbearbeitung. Android 12 wurde entwickelt, um das umfangreichen Google-Ökosystem noch einfacher zugänglich und verständlich zu machen.Der große Android-Pluspunkt liegt im Funktionsumfang, allen voran in seiner ursprünglichen Form. Diese ist vor allem beim Google Pixel 6 und seiner Pro-Version wiederzufinden. Als Flaggschiffe des Unternehmens erhalten Nutzer hier Android-Updates aus erster Hand und meist noch vor allen anderen. Zudem gibt es Leistung satt: Googles eigene Prozessoren treffen auf bis zu 6,7 Zoll große OLED-Displays mit 120 Hz und Auflösungen weit über der Full-HD-Marke. Auch preislich können sich die Modelle sehen lassen. Im Online-Shop von Saturn werden sie bereits ab 525 Euro angeboten.Die Samsung-Smartphones der Galaxy-Reihe gehören in Deutschland zu den Bestsellern. Nicht nur bietet der Hersteller ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis , auch die eigens optimierte und optisch moderne OneUI-Software auf Basis von Android 12 kann überzeugen. On Top zu den beliebten Google-Features sorgt Samsung für den Feinschliff in Sachen Kamera-Optionen, einfacher Kommunikation mit anderen Samsung-Geräten, Akku-Management und Messaging. Zu den beliebtesten Smartphones gehört das Samsung Galaxy S21 FE in der Ober- und das Samsung Galaxy A52s 5G in der Mittelklasse.Neben Google und Samsung wird das Dreiergespann der beliebtesten Smartphone-Hersteller von Xiaomi komplettiert. Mit seinen Xiaomi-, Redmi- und Poco-Familien hat der Hersteller in den letzten Jahren ein großes Portfolio aufgebaut, das in jeder Kategorie mit einem günstigen Preis punktet. Dabei bietet Xiaomi nicht nur Telefone an, sondern auch Fitness-Tracker, Smartwatches, Laptops und Smart-Home-Geräte. Die EMUI-Oberfläche verbindet das große Ökosystem auf Basis von Android 12 mit einem minimalistischen Look und einer intuitiven Bedienung. Drei unserer Favoriten gibt es im Online-Shop von Saturn.