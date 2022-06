Diese neuen Windows 11-Funktionen starten mit dem Patch-Day Juni

Microsoft hat zum Frühjahr eine wichtige Veränderung eingeführt: Funk­ti­ons-Updates gibt es für Windows nun nicht mehr nur zu den halbjährlichen großen Versions-Updates, sondern auch mit den optionalen Updates und später zum Patch-Day. Wir schauen, was es Neues gibt.

Highlights Neu! Verbessert die Family Safety-Überprüfung für ein Kinderkonto, wenn Sie eine Anforderung für zusätzliche Bildschirmzeit senden.

Verbessert die Family Safety-Überprüfung für ein Kinderkonto, wenn Sie eine Anforderung für zusätzliche Bildschirmzeit senden. Neu! Windows Blickpunkt auf dem Desktop bringt die Welt mit neuen Hintergrundbildern auf Ihren Desktop. Mit diesem Feature werden neue Bilder automatisch als Desktophintergrund angezeigt. Dieses Feature ist bereits für den Sperrbildschirm vorhanden. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund > Personalisieren Ihres Hintergrunds. Wählen Sie Windows Spotlight aus.

Anleitungen, Tipps & Tricks im FAQ-Bereich

Die spannendsten neuen Features im Überblick

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen jetzt im Grunde jederzeit frei, aber immer zusammen mit Sicherheits- und Wartungsupdates. Der neue Turnus sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates freigeben werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er das Update schon nutzen möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann auch für weitere Nutzer mit verteilt. Laut Microsoft ist es nicht geplant, allen Nutzern auf einmal die neuen Funktionen freizugeben, sondern immer nur nach und nach.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates von Mai hatten wir schon berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum Juni Patch-Day KB5014697 übernommen worden. Das Update startet für Nutzer der originalen Windows 11-Version . Eine wichtige Neuerung ist der sogenannte Windows Blickpunkt für Desktop ( wir berichteten) . Zudem startet eine verbesserte Family Safety-Überprüfung für Kinderkonten.Microsoft schreibt zu der Neuerung in der Knowledge Base