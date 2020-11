Adobe Photoshop: Bildbearbeitungs-Tool auf ARM-Basis veröffentlicht

Die beliebte Bildbearbeitungs-App Adobe Photoshop steht ab sofort auch als native Version für ARM-Systeme bereit. Im Vergleich zur emulierten Variante des Programms wird die Performance damit deutlich verbessert. Bislang hat Adobe allerdings erst eine Beta-Version veröffentlicht.

Beta bringt Einschränkungen mit sich

Finale Version könnte in den nächsten Monaten erscheinen

Das geht aus der Support-Seite der Entwickler hervor. Der neue Beta-Build kann auf Win­dows-PCs mit ARM-Prozessor und Macs mit M1-Chip ausgeführt werden. Momentan wird die Beta-Version noch nicht offiziell unterstützt, sodass die Nutzung auf eigene Gefahr er­folgt. Dennoch haben die Nutzer die Möglichkeit, das Programm zu testen und Feedback ein­zu­rei­chen. Die Rückmeldungen dürften dann in der weiteren Entwicklung berücksichtigt werden.Da es sich bei der ARM-Variante von Photoshop lediglich um einen frühen Beta-Build handelt, bringt die App derzeit noch einige Ein­schrän­kun­gen mit sich. Adobe betont, dass es sich um keine vollwertige Version der Software handelt und dass zahlreiche Fehler auftreten könnten. Eine Liste mit den bekannten Problemen lässt sich hier finden.Neben Windows-Nutzern mit einem ARM-PC dürften vor allem die Besitzer der neuen Macs mit M1-Chip von der ARM-Version des Bild­be­ar­bei­tungs-Programms profitieren. In den Ge­rä­ten wurde ein ARM-Prozessor verbaut, sodass herkömmliche x86-Programme mit Apple Rosetta emuliert werden müssen.Wann Adobe eine finale ARM-Version von Photoshop veröffentlicht, ist aktuell noch ziemlich unklar. Sofern in der Beta-Phase keine großen Probleme auftreten, könnte ein finaler Build in den nächsten Monaten bereitgestellt werden. Einen genauen Zeitplan gibt es allerdings nicht.