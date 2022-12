PostScript: Adobe veröffentlicht erstmals 38 Jahre alten Quellcode

Nachdem Adobe Ende 1982 gegründet wurde, hat das Unternehmen zwei Jahre später die Seitenbeschreibungssprache PostScript herausgebracht. Anlässlich des 40. Jubiläums hat der Konzern erstmals den Quellcode zu PostScript veröffentlicht. Der Download erfordert eine Registrierung.

Ausstellung im Computer-Museum

Code darf nicht weiterverbreitet werden

PostScript kommt auch heute noch zum Einsatz und wird von vielen Druckern implementiert. Außerdem dient die Seitenbeschreibungssprache als Vorlage für das weitverbreitete Portable Document Format (PDF). PostScript basiert auf Vektorgrafiken und setzt Schriftarten aus mathematischen Beschreibungen zusammen. Da viele Hersteller die Lizenz für die Technologie bei Adobe erworben haben, konnte das Unternehmen damals schnell an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen. Bislang hat Adobe den Quellcode hierzu geheim gehalten.Da Adobe im Dezember 2022 seinen 40. Geburtstag feiert, hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, den PostScript-Quellcode im Museum auszustellen. Das Computer History Museum (CHM) hat von Adobe die Erlaubnis erhalten, den Programmcode öffentlich bereitzustellen. Um die Dateien herunterladen zu können, ist lediglich eine Registrierung beim CHM erforderlich. Anschließend wird der Quellcode zum Download angeboten.Interessierte Entwickler sollten hierbei allerdings beachten, dass es sich bei den ausgestellten Dateien nicht um Open-Source-Code handelt. Sämtliche Rechte liegen weiterhin bei Adobe und das Programm darf nicht von anderen Nutzern veröffentlicht oder in eigene Projekte eingebaut werden. Der Quellcode darf also nur zur Einsicht heruntergeladen werden. Die unerlaubte Weiterverbreitung ist verboten und kann von Adobe urheberrechtlich verfolgt werden.