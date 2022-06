PS Plus-Lineup geleakt: Diese PlayStation-Spiele gibt es im Juli gratis

Nach bekannter Manier sickern im Vorfeld erneut die Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential-Mitglieder durch. Ab dem 5. Juli 2022 sollen insgesamt drei Titel für die PS4 und PS5 zur Verfügung stehen, darunter Crash Bandicoot 4: It's About Time und das neue Arcadegeddon.

Neue Exklusivspiele für Extra- und Premium-Mitglieder

Erneut ist es die oft zuverlässige französische Schnäppchen-Plattform Dealabs , auf der die Gratis-Spiele durchsickern, die ab Anfang Juli für alle Abonnenten des PlayStation Plus Essential-Bundles (oder höher) zum Download bereitstehen werden. Eine offizielle Bestätigung seitens Sony steht in diesem Fall zwar noch aus, doch die drei geleakten Spiele dürften gesetzt sein. Zu den kostenlosen Titeln im Juli gehören demnach Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS5/PS4), The Dark Pictures: Man of Medan (PS4) und Arcadegeddon (PS5/PS4).Während sich Activisions Crash Bandicoot 4 als weiterhin aktuellstes Konsolenspiel der Reihe bereits seit mehr als zwei Jahren am Markt befindet, dürfte für viele Spieler vor allem Arcadegeddon als Überraschung gelten. Zwar ist der Koop-Shooter bereits im Early Access erhältlich, feiert offiziell aber erst am 5. Juli 2022 seinen finalen Release. Theoretisch steht er somit von Tag 1 an für PlayStation Plus Essential-Mitglieder bereit. Das Adventure Man of Medan hat hingegen beinahe drei Jahre auf dem Buckel und erscheint daher ohne eine echte PlayStation 5-Optimierung.Im späteren Verlauf des Juli kann zudem mit weiteren Spiele-Neustarts gerechnet werden, die voraussichtlich exklusiv für PlayStation Plus-Abonnenten in den neuen Stufen "Extra" und "Premium" zur Verfügung stehen werden. Ähnlich des Xbox Game Pass erwartet man monatliche Neuzugänge und Abgänge. Aus ersten Hinweisen geht bereits hervor, dass sich der Exklusivtitel Ratchet & Clank: Rift Apart dazu gesellen könnte. Spätestens am Mittwoch dürfte Sony mit einer offiziellen Meldung an die Öffentlichkeit gehen. Ob man hierbei bereits das komplette Feuer hinsichtlich Essential, Extra und Premium verschießt, bleibt abzuwarten.