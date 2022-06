Assassin's Creed & Co.: Microsoft kündigt neue Game Pass-Spiele an

In den kommenden Tagen wird Microsoft sechs neue Spiele in den Xbox Game Pass für Konsolen, PCs und das Cloud-Gaming aufnehmen. Zu den Highlights zählen Assassin's Creed Origins und die Marching Fire Edition von For Honor. Wir liefern euch einen Überblick der Neustarts.

Weitere Games und DLCs im Xbox & PC Game Pass

Jetzt verfügbar - For Honor: Marching Fire Edition

Ab 2. Juni - Ninja Gaiden: Master Collection

Ab 7. Juni - Assassin's Creed Origins

Ab 7. Juni - Chorus

Ab 7. Juni - Disc Room

Ab 7. Juni - Spacelines from the Far Out

Nachdem Microsoft seine Game Pass-Kooperation mit Ubisoft durch die Aufnahme von Rainbow Six: Extraction und Rainbow Six: Siege angestoßen hat, folgen nun weitere Titel des französischen Publisher innerhalb der Gaming-Flatrate. Ab sofort ist For Honor: Marching Fire Edition inklusive der Wu Lin-Fraktion verfügbar, während für den 7. Juni der Start von Assassin's Creed Origins angedacht ist. Praktisch, denn für Origins steht am 2. Juni ein Patch für die Xbox Series X|S an, der das Spiel mit einem 60-FPS-Boost versorgt.Zu den weiteren Neuaufnahmen gehört auch die Ninja Gaiden: Master Collection mit drei Spielen der bekannten Action-Adventure-Reihe. Aus dem ID@Xbox-Programm folgen hingegen Disc Room, Chorus und Spacelines from the Far Out. Das Koop-Management-Spiel ist dabei direkt ab dem ersten Tag nach Launch im Xbox Game Pass verfügbar. Alle sechs Titel erscheinen sowohl für Xbox-Konsolen als auch für Windows-PCs. Eine Vielzahl steht zudem per Cloud-Gaming zum Streamen bereit.Weiterhin informiert Microsoft über neue DLCs, die eventuell in Vergessenheit geraten sein könnten. Unter anderem steht das "Knights of the Mediterranean"-Update für Age of Empire 3 bereit und Spieler des Flight Simulator können sich bereits seit einigen Tagen über den Top Gun: Maverick-DLC freuen. Zudem ist die Leviathan Expedition in No Man's Sky verfügbar und bis zum 9. Juni 2022 können Hobbypiraten in Sea of Thieves die Missionen des Lost Sands Adventure aufnehmen.Bekanntlich werden erneut einige Titel den Game Pass verlassen, darunter auch Darkest Dungeon, Greedfall und Worms Rumble. Stichtag hierfür ist der 15. Juni 2022.