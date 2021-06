Launch Ende 2022: Bethesda zeigt neuen E3-Trailer zu Starfield

Xbox-Titel hat einen Release-Termin erhalten

Starfield schickt den Spieler auf Weltraum-Missionen

Spiel soll am 11. November 2022 für Xbox veröffentlicht werden

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Der neue Xbox-Titel Starfield hat einen Launch-Termin bekommen. Das Game soll im kommenden Jahr erscheinen und exklusiv für die Xbox zur Verfügung stehen. Das haben Microsoft und Bethesda heute im Rahmen ihrer Präsentation auf der diesjährigen Ausgabe der Spiele-Messe E3 bekanntgegeben. Viele Gameplay-Szenen zeigt der veröffentlichte Trailer allerdings nicht.Das Action-Spiel spielt mehrere hundert Jahre in der Zukunft und schickt den Spieler auf zahlreiche Weltraum-Missionen. Im Teaser wird ein buntes Raumschiff gezeigt, das von einem Planeten startet. Wie das Gameplay aussieht, geht aus dem Clip jedoch nicht hervor.Starfield soll direkt zum Launch für Xbox Game Pass-Inhaber zur Verfügung stehen. Damit können die Besitzer des kostenpflichtigen Abonnements ohne zusätzliche Kosten in den Genuss des Spiels kommen. Die Ultimate-Version schlägt mit 13 Euro pro Monat zu Buche.Am Ende des Teaser-Videos ist zu sehen, dass Starfield am 11. November 2022 das Licht der Welt erblicken soll. Damit erscheint das Action-Game exakt elf Jahre nach dem Release von "The Ender Scrolls V: Skyrim". Da es sich um einen Exklusivtitel handelt, wird Starfield ausschließlich für die Xbox, den PC und die xCloud erscheinen. Damit kann das Spiel nicht auf der PlayStation und auf anderen Plattformen gespielt werden. Starfield basiert auf der Creation Engine 2, dessen Vorgänger schon bei Skyrim und Fallout 4 verwendet wurde.