Nachschub im Mai: Microsoft kündigt neue Xbox Game Pass-Spiele an

Microsoft kündigt für die zweite Hälfte des Mai eine Vielzahl von neuen Spielen an, die für Abonnenten des Xbox Game Pass bereitstehen werden. Dazu zählen auch namhafte Titel wie der Farming Simulator 22, Jurassic World Evolution 2 und der Indie-Hit Vampire Survivors.

Interessante Xbox Game Pass-Spiele im Mai 2022

Weitere neue Titel im Xbox Game Pass:

Ab sofort - Her Story (PC)

- Her Story (PC) Ab sofort - Little Witch in the Woods (Game Preview) (Konsole und PC)

- Little Witch in the Woods (Game Preview) (Konsole und PC) Ab sofort - skate. (Cloud) EA Play

- skate. (Cloud) EA Play Ab sofort - Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Konsole und PC)

- Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Konsole und PC) 24. Mai - Floppy Knights (Cloud, Konsole und PC)

- Floppy Knights (Cloud, Konsole und PC) 24. Mai - Hardspace: Shipbreaker (PC)

- Hardspace: Shipbreaker (PC) 27. Mai - Cricket 22 (PC)

- Cricket 22 (PC) 27. Mai - Pac-Man Museum+ (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt im ersten Monat für nur 1 Euro!

Nachdem die Redmonder in der ersten Maihälfte neben diversen ID@Xbox-Spielen lediglich mit der EA Play-Ausgabe von NHL 22 für Aufsehen sorgen konnten, sieht es für Gamer in den kommenden Tagen und Wochen besser aus. Schon jetzt steht Jurassic World Evolution 2 für Xbox One Xbox Series X|S , PCs und in der Cloud bereit und bereits morgen (19. Mai) folgt der Farming Simulator 22 und das allseits beliebte Vampire Survivors. Letzteres war allerdings vorab vergleichsweise günstig im Early Access auf Steam erhältlich. Weiterhin gehören Sniper Elite 5 und .skate (via Streaming) zu den Neuheiten im Mai.Abseits davon steht das Fotografie-Sandbox-Spiel Umurangi Generation in einer Special Edition ab dem ersten Tag im Game Pass zur Verfügung und Spieler von Grounded können ab sofort auf das "The Bugs Strike Back"-Update zugreifen. Außerdem versorgt Microsoft elf weitere Xbox Game Pass-Spiele mit einer Touch-Steuerung, womit sie auch ohne Controller auf Smartphones und Tablets gespielt werden können. Wie üblich verlassen allerdings diverse Titel das Game Pass-Abo, unter anderem NHL 20, der Landwirtschafts Simulator 19, Resident Evil 7 und Spellforce 3.(Cloud, Konsole und PC)Jurassic World Evolution 2 knüpft direkt an den Vorgänger aus dem Jahr 2018 an und lässt Dich abermals Deinen eigenen Dinosaurierpark aufbauen. Auf Dich wartet eine brandneue Kampagne, der Chaos-Theorie-Modus, neue Features und jede Menge Stars des Titels: Dinosaurier an Land, im Wasser und in der Luft.(Cloud, Konsole und PC)Landwirtschafts-Simulator 22 bietet Dir spannende neue Gameplay-Features, mehr Inhalte sowie noch größere Freiheiten. Auf Dich warten neue Möglichkeiten, den Boden zu bearbeiten - darunter das Erstellen von Mulchen und das Sammeln von Steinen. Deine Gebäude setzt Du im verbesserten Bau-Modus um, der auch Gewächshäuser und Bienenstöcke bereithält. Für Individualität sorgt der brandneue Charakter-Creator, mit Hilfe dessen Du Deine*n individuellen Farmer*in zum Leben erweckst.(PC)Stürze Dich in die Action, während Du tausende Kreaturen der Nacht niedermähst und bis zum Sonnenaufgang überlebst. Die gotische Horror-Welt von Vampire Survivors setzt Dich unzähligen Monsterhorden aus. Triff die richtigen Entscheidungen und vertraue auf die passenden Skills und Waffen - nur so wendest Du das Blatt zu Deinen Gunsten.(Konsole und PC)Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Die preisgekrönte Serie kehrt zurück. Als Scharfschütz*in erlebst Du den taktischem Kampf aus der dritten Person. Mit verbesserter Kill-Cam kämpfst Du auf den bisher realistischsten Karten mit vielen Schauplätzen aus der ganzen Welt. Über ein verbessertes Bewegungssystem hast Du noch mehr Freiheiten als jemals zuvor.